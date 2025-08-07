Etwas weniger als 100.000 Zuschauerinnen und Zuschauer hat "Cut it" im vergangenen Jahr mit der linearen TV-Premiere bei Sixx unterhalten. Die "Vorhair Nachhair Show" lag in der klassischen Zielgruppe bei weniger als 1 Prozent Marktanteil und war für den Sender zumindest linear kein großer Erfolg, dennoch geht es schon bald weiter. Der Frauensender hat jetzt einen Ausstrahlungstermin für die vierte Staffel in Aussicht gestellt. Sechs neue Folgen sind demnach ab dem 29. August immer freitags zur besten Sendezeit zu sehen.

Und während es inhaltlich bei der Umstyling-Show keine großen Veränderungen gibt, hat sich hinter den Kulissen etwas getan. Bislang wurde das Format von Cheerio Entertainment produziert, die ProSiebenSat.1-Tochter wird allerdings abgewickelt (DWDL.de berichtete). Die neuen Folgen von "Cut it" hat daher die neue Produktionsfirma Shiny Violet Entertainment umgesetzt.

Hinter Shiny Violet stehen die beiden Gründerinnen Katharina Fusban, gleichzeitig auch Geschäftsführerin, und Julia Bühring, die als Herstellungsleiterin fungiert. Beide haben in der Vergangenheit auch bereits bei Lightkid zusammengearbeitet, die Produktionsfirma hatte "Cut it" produziert, bevor es zu Cheerio wanderte. Bühring stand zuletzt auch in den Diensten von Cheerio, davor arbeitete sie unter anderem für ITV Studios Germany. Fusban hat bereits für Redseven, Talpa und Constantin Entertainment gearbeitet.

Während es bei Sixx demnächst also wieder im Frisuren geht, hat Kabel Eins die Rückkehr von "Die Lieblingsmarken der Deutschen" angekündigt. Die neue Staffel ist ab dem 24. August immer sonntags ab 20:15 Uhr zu sehen, die Reportagereihe folgt auf diesem Sendeplatz dem Camping-Format "Yes we camp", das bis dahin noch sonntags zu sehen sein wird. In der ersten Ausgabe der "Lieblingsmarken" geht es um den Europa-Park Rust.