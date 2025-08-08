Dass "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" im Herbst zurückkehren würde, war schon bekannt. Nun hat ProSieben ein konkretes Ausstrahlungsdatum für die erste neue Folge in Aussicht gestellt. Die von Florida Entertainment produzierte Quizshow ist demnach ab dem 20. September wieder beim Sender zu sehen, wie gehabt strahlt man die Live-Show immer samstags zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr aus.

Insgesamt vier neue Ausgaben der Quizshow wird ProSieben ausstrahlen. So viele Folgen umfasste auch die erste Staffel im Frühjahr, die im Schnitt 13,1 Prozent Marktanteil (vorläufig gewichtet) in der klassischen Zielgruppe erreichte. Die Gesamtreichweite lag bei 770.000. Als ProSieben das Format im vergangenen Jahr erstmals im Rahmen der 24-stündigen Übernahme des Senders durch Joko und Klaas testete, waren sogar mehr als eineinhalb Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und 20 Prozent Marktanteil drin.

Wie schon im Frühjahr werden auch die neuen Folgen der zweiten Staffel nicht in einem klassischen Studio produziert, sondern wöchentlich in verschiedenen Locations. Damals war das ein Autohof oder auch eine Seebrücke an der Ostsee. Auch bei den neuen Ausgaben haben die Zuschauerinnen und Zuschauer wieder die Möglichkeit, Joko und Klaas im mobilen Quizstudio zu besuchen und um 100.000 Euro zu spielen. Bis zum Start der jeweiligen Folgen bleibt jedoch geheim, von wo genau die Show kommt.

Das Spielprinzip der Show funktioniert so: Drei Personen treten in 25 Quizrunden an. Wer richtig antwortet, bringt die ganze Gruppe eine Stufe weiter. Wer falsch antwortet, fliegt raus und wird durch die nächste Kandidatin oder den nächsten Kandidaten ersetzt. Antwortet keiner, müssen alle drei Spieler:innen die Show verlassen. Wer die 25. Quizfrage am Ende korrekt beantwortet, gewinnt 100.000 Euro.