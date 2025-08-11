Nachdem ProSieben zuletzt mit "Grey's Anatomy" sehr schlechte Erfahrungen am Montagabend gemacht hat, nimmt man sein Glück ab September wieder in die eigene Hand und setzt auf Comedy aus eigener Produktion. Den Auftakt macht am 1. September um 20:15 Uhr das neue Format "Deutschlands dümmster Promi". Amira Aly und Christian Düren lassen in dem sechsteiligen Format acht Promis antreten, die alles dafür geben müssen, keinesfalls zu gewinnen.

Gelöst werden müssen dabei Wissens-, Logik- und Aktionsaufgaben - und nur wer jeweils am besten Abschneidet, ist raus und scheidet am Ende einer Folge aus. Wer als letzter übrig bleibt, muss sich hingegen den wenig schmeichelhaften Titel als "Deutschlands dümmster Promi" ans Revers heften lassen. Dieser Herausforderung stellen sich in der ersten Staffel Dolly Buster, Joe Laschet, Alessia Herren, Marc Bator, Gloria-Sophie Burkandt, Mario Basler, Gülcan Kamps und Calvin Kleinen. Produziert wurde das BBC-Lizenzformat von Redseven Entertainment.

Im Anschluss daran startet um 21:20 Uhr dann die Neuauflage von "Crash Games", das einst für zwei Staffeln schonmal 2014 und 2015 im Programm von ProSieben zu sehen war. In der Neuauflage trete sechs Zweierteams, bestehend aus Realitystars, gegeneinander an. Ihre Gegner: Schanze, Matschbecken, Flutschfläche oder Mount Glitsch. Ihr Ziel: Möglichst wenige Bruchlandungen. Die Teams, die den Parcours mit den wenigsten Fails absolvieren, dürfen am Ende dann in der finalen Bruchlandungs-Challenge antreten.

In der ersten Folge stürzen sich Chris Broy mit Diogo Sangre, Annemarie Eilfeld mit Tim Sandt, Matthias Mangiapane mit Enrico Elia, Yvonne Woelke mit Peter Klein, Alessia Herren mit Menderes und Béla Klentze mit Marvin Linke ins Parcours-Abenteuer. Damals wie heute wird das ganze schadenfroh kommentiert von Peter Rütten, als Fieldreporter sind Influencerin Laura Maria Rypa, Ex-Playmate Julia Römmelt und Content Creator Max Weißenböck im Einsatz. Produziert wird die Sendung von Banijay Productions.