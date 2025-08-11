Die jeweils neuesten Folgen der beiden Serien gibt’s zudem jeweils eine Woche vorher online auf Abruf zu sehen. Gleiches gilt übrigens für die "Rosenheim-Cops", die sich, so viel war schon bekannt, ebenfalls Anfang Oktober mit neuen Folgen zurückmelden. Bei der komödiantischen Krimiserie steht übrigens ein Jubiläum an: Das ZDF wird im Herbst bereits die 25. Staffel ausstrahlen - zum letzten Mal mit dabei ist dann Frau Stockl aka Marisa Burger.
ZDF holt auch "Notruf Hafenkante" und "Bettys Diagnose" zurück
© ZDF
© ZDFDas ZDF hat die Starttermine der neuen Staffeln seiner beiden Vorabendserien "Notruf Hafenkante" und "Bettys Diagnose" verraten. Die Polizeiserie kehrt demnach am 9. Oktober mit frischen Folgen zurück ins lineare Programm der Mainzer, die neue Staffel umfasst insgesamt 22 Folgen und ist wie gehabt immer donnerstags ab 19:25 Uhr zu sehen. "Bettys Diagnose" startet einen Tag später, am 10. Oktober, in ihre mittlerweile 12. Staffel, hier hat das ZDF sogar 24 Episoden bestellt.
