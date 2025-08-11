© ZDF

Die jeweils neuesten Folgen der beiden Serien gibt’s zudem jeweils eine Woche vorher online auf Abruf zu sehen. Gleiches gilt übrigens für die "Rosenheim-Cops", die sich, so viel war schon bekannt, ebenfalls Anfang Oktober mit neuen Folgen zurückmelden. Bei der komödiantischen Krimiserie steht übrigens ein Jubiläum an: Das ZDF wird im Herbst bereits die 25. Staffel ausstrahlen - zum letzten Mal mit dabei ist dann Frau Stockl aka Marisa Burger.