Nutzerinnen und Nutzer der Webseiten von "TV Spielfilm" und "TV Today" können in Zukunft schnell in die entsprechenden Livestreams auf Joyn gelangen, wenn sie in den Programmhinweisen Sendungen sehen, die sie direkt sehen wollen. ProSiebenSat.1 und BurdaForward sind eine entsprechende Kooperation eingegangen. Die Rede ist von einer "langfristigen Partnerschaft".

Sowohl "TV Spielfilm" als auch "TV Today" verlinken künftig exklusiv aus dem Browser zu Joyn, wie es heißt. Schritt für Schritt soll die Zusammenarbeit ausgebaut werden, konkret geplant ist beispielsweise schon eine Ausweitung der Direktverlinkung auf die mobilen Apps der beiden TV-Zeitschriften. ProSiebenSat.1 und BurdaForward sprechen von einem "nahtlosen Nutzungserlebnis". Das Feature ist schon aktiv und kann beispielsweise hier genutzt werden. Dabei wird auch deutlich: Auf die Sender der RTL-Gruppe kann nicht verlinkt werden, die sind bekanntlich nicht Teil des Joyn-Angebots.

© Seven.One/Benedikt Müller Benjamin Risom

Und Thomas-Frederik Mannke, Executive Director TVSpielfilm+ bei BurdaForward, ergänzt: "Mit Joyn als Partner machen wir aus unserem marktführenden TV- und Streaming- Guide ein echtes Entertainment-Portal: Unsere Nutzer:innen können ab sofort nicht nur entdecken, was läuft, sondern direkt ins Live-Programm starten, ob Fußballabend, Lieblingsserie oder Nachrichtensendung: nur ein Klick genügt – einfach, schnell und kostenlos. Diese nahtlose Verbindung von Orientierung und Streaming ist ein echter Gamechanger für alle, die Fernsehen neu erleben wollen."