Munter hin und her geht's bei RTLzwei für "Genial daneben": Nachdem die Sendung zunächst stets donnerstags beheimatet war, sich dort nach anfänglichen Erfolgen allerdings zunehmend schwerer getan hatte, verschob RTLzwei die Sendung im Herbst vergangenen Jahres auf den Montagabend - wo die gleichen Probleme auftraten. Im Juni ging's dann doch wieder zurück auf den Donnerstagabend, wo die Marktanteile dann plötzlich deutlich anzogen.

Trotzdem wird die Herbst-Staffel nun wieder zurück auf den Montagabend geschoben. Dort werden ab dem 1. September wieder Hella von Sinnen, Wigald Boning sowie weitere wechselnde Gäste um 20:15 Uhr versuchen, die Fragen von Hugo Egon Balder zu beantworten. Zum Auftakt raten Ingo Appelt, Helene Bockhorst und Michael Kessler mit.

Im Anschluss daran meldet sich dann "Dinge gibt's..?" zurück. Von dem Format gab's im Frühjahr vergangenen Jahres zunächst zwei Folgen zu sehen - und nachdem der Auftakt gegen Fußball im Gegenprogramm noch völlig chancenlos war, lief die zweite Episode dann ziemlich ordentlich. Das reichte, um eine zweite Staffel zu bestellen. Auch hier gibt's übrigens einen Sendeplatz-Wechsel, im letzten Jahr lief die Sendung ebenfalls noch donnerstags.

In jeder Folge der von Panagiota Petridou moderierten Rätsel-Show treten drei prominente Zweierteams gegeneinander an und müssen den Preis ungewöhnlicher Gegenstände und Dienstleistungen erraten. Da muss etwa geschätzt werden, wie viel für die private Telefonnummer von Taylor Swift gezahlt wurde oder wie viel Geld man für das teuerste Lakritz der Welt hinlegen muss. Wer den höchsten Wert setzt, macht den Stich. Das Team mit den meisten Stichen holt am Ende den Sieg. Mit dabei sind unter anderem Paul Janke, Daniela Büchner, Gülcan Kamps und Joey Kelly. Produziert wird "Dinge gibt's" von den Fernsehmachern, hinter "Genial daneben" steht Constantin Entertainment.

RTLzwei wird sich am Montagabend dann jedenfalls mit den neuen Comedy-Shows von ProSieben messen müssen. Dort hat man gerade für den gleichen Tag den Start von "Deutschlands dümmster Promi" und die Neuauflage von "Crash Games" angekündigt.