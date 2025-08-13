Erst Ende August kehrt Jörg Pilawa mit dem "1% Quiz" in Sat.1 zurück, anders als im vergangenen Jahr wird die Show dann aber nicht ohne größere Pause durchlaufen. Stattdessen hat Sat.1 nun angekündigt, ab dem 25. September donnerstags zur besten Sendezeit auf das neue "The Connection" mit Matthias Opdenhövel zu setzen. Das Format von Brot&Butter Entertainment, bei dem es sich um die Adaption eines niederländischen Originals handelt, übernimmt den Pilawa-Sendeplatz damit nach nur rund vier Wochen.

Für Matthias Opdenhövel ist es nach "The Floor" und "Hast du Töne?" die nächste Show am Donnerstagabend in Sat.1. Und die Hoffnungen beim Sender sind groß: Gleich sieben Ausgaben wird der Sender ausstrahlen. Damit ist nun auch klar: Sat.1 zeigt auch die Folge 0, die man eigentlich nur zu Testzwecken produziert hatte. Senderchef Marc Rasmus und Moderator Opdenhövel hatten bei der Programmpräsentation von ProSiebenSat.1 im Juli bereits angekündigt, über einen solchen Schritt nachzudenken, weil die Dreharbeiten so gut gelaufen seien.

Das Spielprinzip von "The Connection": Vier Kandidatinnen und Kandidaten im Studio müssen komplexe Verbindungen zwischen scheinbar wahllosen Begriffen erkennen. Aus den Antworten ergibt sich am Ende die große Masterconnection. Um erfolgreich zu sein, müssen die Teilnehmenden einerseits also ein möglichst breites Allgemeinwissen mitbringen und andererseits größere Zusammenhänge erkennen. Dem Gewinner oder der Gewinnerin winken in jeder Sendung 25.000 Euro Preisgeld. Auf Joyn können die Zuschauer live miträtseln und an einem Gewinnspiel teilnehmen.

In der niederländischen Heimat läuft "The Connection" bereits seit vier Staffeln erfolgreich bei NPO1, der spanische Kanal LA1 hat in diesem Sommer ebenfalls eine eigene Adaption der Show ausgestrahlt.