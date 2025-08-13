Chris Tall wird in den kommenden Wochen wieder etwas sichtbarer im Programm von ProSieben. Wie der Sender jetzt angekündigt hat, wird man am 11. September zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr das Bühnenprogramm "Laugh Stories" ausstrahlen. Die Aufzeichnung erfolgt im Hamburger Volksparkstadion - der Comedian erfüllte sich damit nach eigenen Angaben einen Kindheitstraum. Darüber hinaus, so viel war schon bekannt, soll Chris Tall im Herbst auch wieder ein Primetime-Format beim Sender moderieren.

Nun hat ProSieben einige wenige Details zum Format veröffentlicht, das auf den Titel "Chris Du mich berühmt" hört und für das man aktuell noch auf der Suche nach Kandidatinnen und Kandidaten ist. ProSieben kündigt im Zuge dessen "Spiel", "Spaß" und prominente Gäste an. Details zum Konzept gibt es noch keine, als Gewinn winkt aber nicht nur ein Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro, sondern auch die Hauptrolle "in einem besonderen (Kurz-)Film", heißt es. Auf welchem Sendeplatz ProSieben das Format zeigen wird, ist bislang noch nicht kommuniziert worden.

Titeltechnisch bleibt sich ProSieben mit "Chris Du mich berühmt" treu und setzt erneut auf ein Wortspiel mit dem Namen des Comedians. Bereits rund um den Jahreswechsel 2024/25 zeigte ProSieben insgesamt zehn Ausgaben des von Banijay Productions Germany produzierten "Chris Du das hin?", mit durchschnittlich weniger als einer halben Million Zuschauerinnen und Zuschauer sowie nur 6,4 Prozent Marktanteil (alle Daten vorläufig gewichtet) war das Format allerdings kein Quoten-Erfolg für den Sender. Nun also der Versuch mit einem anderen Format, das Publikum zu überzeugen.