Nach der kurzfristig am vergangenen Dienstag ins Programm genommenen Übertragung des Champions-League-Qualifikationsspiel zwischen Fenerbahce SK und Feyenoord Rotterdam gibt es von Sport1 weitere Neuigkeiten sportlicher Natur: Im Interview mit dem Medienmagazin DWDL.de kündigt Ebru Atasav Tahranci, CEO des Sport1-Gesellschafters Acunmedya, die Rückkehr eines langjährigen Formats des Senders an, das im Mai 2024 vorerst beendet wurde.

„Ich freue mich sehr, unseren treuen Sport1-Zuschauern eine fantastische Neuigkeit mitteilen zu können: Der „Fantalk“, die Sendung, die sie so geliebt und vermisst haben, feiert im September ihr Comeback“, so Ebru Atasav Tahranci. Zu weiteren Details, etwa der Moderation, gibt es noch keine weiteren Angaben. Sie betont aber: „Sport wird natürlich weiterhin eine wichtige Rolle für uns spielen, wie auch die kurzfristige Übertragung der Champions-League-Qualifikation zeigt.“

Am Entertainment-Kurs des Senders hält man fest. „Schon am 1. September starten wir eine brandneue Staffel von „Exatlon“ – allerdings mit einer neuen Wendung“, so Ebru Atasav Tahranci. „Dieses Jahr werden die ‚Exatlon‘-Teams on air zusammengestellt, wobei Teilnehmer aus verschiedenen Städten gegeneinander um einen Platz in den endgültigen Teams kämpfen. Wir haben Spieler aus allen großen Städten Deutschlands – Berlin, München, Köln, Hamburg, Dortmund, Frankfurt und vielen mehr. Und zum ersten Mal sind auch Teams aus Österreich und der Schweiz mit von der Partie."

Im Oktober vergangenen Jahres kündigte Sport1 neben der „Masterchef“-Adaption, die dieses Jahr dann auch bereits lief, auch den erneuten Versuch an, das international erfolgreiche aber in Deutschland bislang glücklose Reality-Format „Survivor“ noch einmal zu probieren. Hintergrund: Acunmedya produziert die Sendung in der Dominikanischen Republik für diverse Länder. Und jetzt auch für Deutschland. „Wir sind große Fans von ‚Survivor‘ und produzieren die Show seit fast 20 Jahren in vielen Ländern. Unsere Teams haben bereits mit der Produktion begonnen, und ‚Survivor‘ wird 2026 auf Sendung gehen“, kündigt die CEO von Acunmedya an.