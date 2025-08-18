Neben Rückkehrer Frank Thelen wartet die neue Staffel der "Höhle der Löwen" bei Vox mit zwei Gast-"Löwen" auf: Wie Vox mitteilte, werden auch Lena Gercke und Christian Miele in der erfolgreichen Gründershow mitmischen, deren Ausstrahlung schon ab diesem Montag bei RTL+ sowie ab der kommenden Woche jeweils montags um 20:15 Uhr bei Vox erfolgen wird.

Gercke ist einst als Gewinnerin von "Germany's next Topmodel" hervorgegangen und moderierte eine Zeit lang die Castingshow "The Voice of Germany". In der neuen "Höhle der Löwen"-Staffel, die am 15. September bei Vox läuft, wird sie in der vierten Folge nun etwas überraschend um Deals buhlen. "Für mich ist es eine riesige Ehre, mit dabei zu sein. Schließlich sitzen in dieser Sendung ja wirklich die Top-Unternehmer Deutschlands", so Gercke, die unter ihrem Label "LeGer by Lena Gercke" unter anderem Mode-, Beauty- und LIfestyle-Produkte vertreibt und zudem als Investorin am Immobilien-Startup "26 Homes" beteiligt ist.

Christian Miele wiederum hat seinen Auftritt als Gast-"Löwe" im Staffel-Finale am 20. Oktober bei Vox. Über seine Teilnahme war bereits vor einiger Zeit spekuliert worden. Seit 2010 ist Miele in der Tech-Szene aktiv und hat seither zahlreiche Perspektiven eingenommen - als Gründer, Business Angel und heute als Vollzeit-Venture-Capital-Investor. Als General Partner bei Headline, einem globalen Wagniskapitalgeber und dem größten VC Deutschlands, verantwortet er Investments in zahlreiche Unternehmen.

"Die Gründerszene ist mein Leben und ich bewundere jeden Menschen, der den Mut hat, sich in ein unternehmerisches Abenteuer zu stürzen. Und deswegen freue ich mich sehr, bei 'Die Höhle der Löwen' als Gast-Löwe meine Bewunderung für die mutigen Gründerinnen und Gründer vor einem Millionenpublikum zum Ausdruck zu bringen und hoffe sehr, dass ich die Chance haben werde, in spannende Start-ups zu investieren", sagte er.

Daneben bleiben Dagmar Wöhrl, Judith Williams, Ralf Dümmel, Carsten Maschmeyer und Janna Ensthalter an Bord - sowie Frank Thelen, der schon von 2014 bis 2020 sowie in der Jubiläumsfolge im Vorjahr mit dabei war. "Der Zeitaufwand für einen Löwen ist enorm", so Thelen. "Wir bauen die Unternehmen aktiv mit auf. Viele denken, es handelt sich nur um einige Drehtage im Studio und that's it. Ich investiere viel Zeit, um die Gründer und Startups nach vorne zu bringen."