Die Ambitionen von BBC Studios Germany wachsen weiter. Fünf Jahren ist es her, dass sich BBC Studios von seiner Beteiligung an der kürzlich von All3Media abgewickelten Tower Productions trennte, um fortan unter eigenem Label zu produzieren. Nach Jahren der indirekten Beteiligung sowie Distributionsdeals hat die kommerzielle Tochter der BBC damit eine aktivere Rolle im deutschen Markt eingenommen. Jetzt expandiert die Produktionsfirma unter Führung von Phil Schmid weiter, eröffnet einen zweiten Standort in München, wo sich die Firma mit einem neuen Label auf Comedy- und Realityformate konzentrieren will.

© BBC Studios

Auch Etspüler selbst betont den Reiz der internationalen Arbeit: „Ich freue mich auf eine wieder internationaler ausgerichtete Rolle bei BBC Studios Germany. Gemeinsam wollen wir innovative Comedy- und Reality-Formate für den deutschen Markt entwickeln und adaptieren und damit die Erfolgsgeschichte von BBC Studios in Deutschland fortschreiben“, sagt sie - und dankt gleichzeitig den bisherigen Kolleginnen und Kollegen. „Die Zeit bei Leonine Studios war für mich spannend und prägend. Ich bin stolz darauf, zusammen mit meiner Co-Geschäftsführerin Tina Wagner und einem großartigen Team Madame Zheng Production zu einem etablierten Player im Bereich Reality, Factual Entertainment und Reportage aufgebaut zu haben.“ Bei I&U TV betont sie u.a. die Grimme-Preis prämierte „Die Teddy Teclebrhan Show“.

© BBC Studios Germany

Der Ausbau der Bereiche Comedy und Reality sei eine strategische Portfolio-Erweiterung. Man reagiere damit auf die wachsende Nachfrage in diesen Genres im deutschen TV- und Streamingmarkt. Comedy sei ohnehin weltweit ein Aushängeschild der BBC. Im Fokus stehen laut Angaben des Unternehmens zunächst Adaptionen erfolgreicher BBC-Formate aber auch Eigenentwicklungen. Flankierend dazu sollen neue Beziehungen zu kreativen Talenten und On-Air-Personal etabliert werden.