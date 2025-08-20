Gerade erst hat Dyn einen neuen FAST-Channel gestartet. "Damit wollen wir unseren Kooperations-Partnern, ein spannendes, neues Produkt anbieten und ebenso unsere Marke noch sichtbarer machen und neue Fans für Dyn gewinnen", erklärte CEO Andreas Heyden jüngst im Interview mit DWDL.de. Mit Joyn und Zattoo hat Dyn Sport Mix - so der Name des Senders - nun seine ersten Partner gefunden.

Wie ProSiebenSat.1 mitteilte, nimmt Joyn ab sofort den FAST-Channel in sein Angebot. Dyn Sport Mix steht damit rechtzeitig zum Start der neuen Handball-Saison kostenlos zur Verfügung. Und damit nicht genug: Auch bei Zattoo, Prime Video und Waipu erfolgt die Verbreitung ab sofort. Bereits seit einiger Zeit ist der Sender außerdem auch bei Pluto TV verfügbar. Und: Dyn stellt darüber hinaus eine Verbreitung über Astra in Aussicht - diese soll "in Kürze" erfolgen.

Zum Start sind in den kommenden Tagen mehrere Live-Übertragungen auf Dyn Sport Mix geplant. So gibt es hier am Sonntag, den 31. August das Bundesliga-Spiel zwischen den Füchse Berlin und dem Bergischer FC zu sehen, am 3. September folgt die Begegnung zwischen dem HSV Hamburg und dem TSV Hannover-Burgdorf.

Tatsächlich hat der Konkurrent DAZN bereits vor geraumer Zeit damit begonnen, kostenlose FAST-Channels zu starten - gewissermaßen als Schaufenster für das eigene Programm.