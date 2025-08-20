Als "Bild" im Herbst 2021 seinen linearen Fernsehsender startete, gehörte der frühere Sat.1-Anchor Thomas Kausch zum Moderatoren-Team. "'Bild Live' ist zweifellos das aktuell spannendste TV-Projekt in Deutschland", ließ sich Kausch damals zitieren - doch seit dem schnellen Aus des vom damaligen Chefredakteur Julian Reichelt forcierten Senders wurde es still um Kausch.

Bis jetzt: An diesem Mittwoch war der 62-Jährige überraschend wieder für "Bild" im Einsatz - diesmal als Moderator eines live produzierten Politik-Formats, das den Titel "Vertraulich!" trägt und von "Bild" als "Vodcast" verstanden wird, also als Mischung aus Video und Podcast. "In jeweils 15 Minuten versorgen wir Sie nicht nur mit allen wichtigen Informationen, sondern immer auch einem Blick hinter die Kulissen der politischen Bühne", verspricht "Bild".

Angelegt ist "Vertraulich!" ab sofort als regelmäßiges Format, das montags bis freitags jeweils um 17:00 Uhr bei "Bild.de" zu sehen ist. Kausch spricht darin mit einem Reporter aus der "Bild"-Politikredaktion über das politische Thema des Tages. Gast der ersten Ausgabe war Politik-Chef Jan Schäfer, der zusammen mit Kausch der Frage nachging: "Macht uns die Regierung Merz ärmer?"

Vor seinem Wechsel zu "Bild" war Thomas Kausch zehn Jahre lang Hauptmoderator von "NDR Info". Ab 2004 stand er mehrere Jahre lang als Anchorman der "Sat.1 News" vor der Kamera - zu einer Zeit, als Sat.1 schon einmal versuchte, seinen Nachrichtenbereich zu stärken. Später übernahm Thomas Kausch mehrere Jahre lang die Moderation des ARD-Politmagazins "Fakt". Zu seinem Lebenslauf zählt außerdem das ZDF-Nachrichtenmagazin "heute nacht", das er von 2001 bis 2004 präsentierte.