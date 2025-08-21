Die TV-Ambitionen von "Bild" gehören der Vergangenheit an, doch künftig will die Springer-Marke trotzdem wieder verstärkt mit Bewegtbild experimentieren, wie etwa der gerade gestartete Vodcast "Vertraulich!" mit Moderator Thomas Kausch belegt (DWDL.de berichtete). Dieses Format, aber auch weitere Sendungen kommen fortan aus einem neuen Video-Webset, das im Axel-Springer-Neubau in Berlin errichtet worden ist. Neben dem Vodcast-Set umfasst der Herstellungskomplex auch ein News-Set und ein virtuelles Set. Hieraus soll künftig die Bewegtbild-Berichterstattung von "Bild" erfolgen.

Aus dem neuen News-Set kommen fortan kommentierte Livestreams, der Fußball-Talk "Reif ist Live", "Lagezentrum" mit Julian Röpcke und der "Money Mittwoch" mit Konstantinos Mitsis. Neu ist das Format "BILDplay Bundesliga", das künftig die Szenen des Bundesliga-Spieltags aufbereitet. Im Vodcast-Set wiederum entstehen unter dem Label "Bild Talk" Gesprächsformate wie "Es gilt das gesprochene Wort", "Es wirtschaftet sehr" und "Mein Leben & Ich", ein Talk "über den ganz normalen Wahnsinn des Alltags", wie es heißt.

Bilder: Neues Video-Webset von Bild

Das mit dem Green Screen ausgestattet virtuelle Set wiederum soll etwa für die Infografiken vom "Bild Sonntagstrend" oder die Darstellung medizinischer Themen in der "Bild Sprechstunde" genutzt werden.

© Axel Springer Marion Horn