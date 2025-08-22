Nachdem Stefan Mross' Mutter in der Nacht zum Mittwoch im Alter von 85 Jahren in ihrer oberbayerischen Heimat verstorben ist, wird sich der Sänger und Moderator eine kurze familiäre Auszeit nehmen, um in schweren Stunden im Kreis seiner Liebsten zu sein, wie der SWR am Freitag mitteilt. Davon betroffen ist die Ausgabe von "Immer wieder sonntags" am kommenden Sonntag. Die live von 10 bis 12 Uhr im Ersten übertragene Show wird aber trotzdem stattfinden.

Vertretungsweise übernimmt Stefanie Hertel, mit der Mross viele Jahre lang bis zur Trennung im Jahr 2011 liiert war, die Moderation der Sendung. Dabei wird sie von Uta Bresan unterstützt. Bresan hatte die Sendung vertretungsweie schon 2022 einmal präsentiert, damals fiel Mross gesundheitsbedingt aus. Die beiden begrüßen als Gäste diesmal unter anderem Hansi Hinterseer, Simone & Charly Brunner, Linda Fäh, Eloy de Jong, Monique, Achim Petry, Bianca Holzmann, Bernd Stelter, Alexander Rier, Francine Jordi und das Königlich Bayrische Vollgas Orchester.

"Immer wieder sonntags" läuft seit inzwischen 30 Jahren, Stefan Mross präsentiert die Sendung bereits seit 2005. Die aktuelle Saison läuft noch bis zum 7. September.