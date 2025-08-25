Die Highlight Event & Entertainment AG (HLEE) - Mehrheitsaktionärin der Highlight Communications AG, die 50 Prozent am Spartensender Sport1 sowie die Mehrheit an Constantin Film hält - hat eine umfassende Kapitalerhöhung über 300 Millionen Schweizer Franken angekündigt. Auf diese Weise soll der Einstieg von CSL Mindset Ltd. als neue Mehrheitsaktionärin ermöglicht werden.

Wie das Unternehmen mitteilte, haben HLEE und deren größte Eigentümer, darunter Bernhard Burgener, mit der CSL Mindset Ltd. einen entsprechenden "Commiment Letter" geschlossen. An der CSL Mindset Ltd. sind die Clementy Schuman Legacy Foundation und ein privater Investor beteiligt. Die Stiftung engagiert sich in den Bereichen Weltraum, Kultur, Gesundheit und Infrastruktur.

Die geplante Kapitalerhöhung diene der Stärkung der Bilanz von HLEE, der Erhöhung des Eigenkapitals, der Reduktion der Verbindlichkeiten sowie der Optimierung der Konzernstruktur. Der Transaktion steht allerdings unter anderem noch unter dem Vorbehalt kartellrechtlicher Genehmigungen.