Seit 2017 gibt es nun den Carl Laemmle Produzentenpreis, benannt nach dem aus dem oberschwäbischen Laupheim stammenden Gründer der Universal City Studios und damit auch von Hollywood. Die Produktionsallianz ehrt seither gemeinsam mit der Stadt Laupheim damit alljährlich renommierte Produzentinnen und Produzenten für ihr Lebenswerk auszeichnen. Statt vor allem zurück will man nun aber auch nach vorn blicken.

Daher lobt man in diesem Jahr nun erstmals den Carl Laemmle VFF Talentpreis aus, gestiftet von der VFF Verwertungsgesellschaft der Film- und Fernsehproduzenten. Ausgezeichnet werden damit junge Produzentinnen und Produzenten, die den Schritt in die professionelle Film- und Fernsehbranche bereits gegangen sind und sich mit ersten Produktionen als kreative wie unternehmerische Talente behaupten. Diese Phase des produzentischen Schaffens sei entscheidend für eine nachhaltige Entwicklung der Branche, da sie eine Vielzahl an wirtschaftlichen, logistischen und kreativen Herausforderungen mit sich bringen.

Neben dem Preisgeld in Höhe von 15.000 Euro legt man daher besonderen Wert darauf, für eine bessere Vernetzung sorgen zu wollen. Daher ist auch eine zweijährige Fördermitgliedschaft in der Produktionsallianz, die Zugang zu Netzwerken, Veranstaltungen und filmpolitischen Diskursen eröffnet, enthalten. Ergänzend dazu nehmen die Nominierten zudem an einem eigens konzipierten Rahmenprogramm teil, das den fachlichen und strukturellen Austausch in den Mittelpunkt stellt.

The Nominees are...

Die ersten Nominierten stehen auch schon fest: Die Wahl der Jury fiel dabei auf Paul Beck (Geschäftsführer Apollonia Films) und Marius Beck (Produzent und Autor) für die Mini-Serie "Tschappel", Gerrit Klein (Geschäftsführer Giganten Film Produktion) für den Spielfilm "Vier minus drei" und Svenja Vanhoefer (Geschäftsführerin Rebelle Film) für den Spielfilm "Vena". Für die Auswahl zeichnet die mit Wiebke Andresen, Christian Beetz, Jean-Young Kwak, Louis Klamroth und Adrian Kutter besetzte Jury verantwortlich. Die Verleihung findet im Rahmen des Carl Laemmle Produzentenpreises am 19. September im Schloss Großlaupheim statt.

Jennifer Stahl, Geschäftsführerin der Carl Laemmle Produzentenpreis UG und der Produktionsallianz Campus: "Der Carl Laemmle VFF Talentpreis ist ein echter Booster für den produzentischen Nachwuchs und eine kluge Investition in die Zukunft unserer Branche. Mit dem Preis fördern wir Produzent:innen, die erste Produktionen erfolgreich umgesetzt haben und nun den langen Atem für die nächsten Schritte brauchen. Die Vernetzung mit Schlüsselfiguren der Branche und das Schöpfen aus deren Erfahrungen sind für sie gerade in dieser Phase von unschätzbarem Wert."