Eine Investition in die Creator Economy: Mit der neugegründeten Produktionsfirma Studio Flitz will ProSiebenSat.1 die Entwicklung, Produktion und Auswertung von Creator Content für Streaming-Anbieter und Social Media ausbauen. Das neue Unternehmen unter Geschäftsführung von Thomas Münzner soll darüber hinaus Creator Content für ProSiebenSat.1 und insbesondere die Streaming-Plattform Joyn akquirieren.

Von einem „stark wachsenden Segment“ spricht Henrik Pabst, CEO von Seven.One Studios. „Mit Joyn haben wir die perfekt passende Plattform, um diese Programme einem breiten Publikum und insbesondere der jungen Zielgruppe anzubieten – und der herausragende Erfolg von ‚The Race‘ bestätigt diese Strategie eindrücklich. Thomas hat diesen Trend früh erkannt und seit Jahren sehr erfolgreich auf Joyn auf- und ausgebaut. Mit seiner Expertise und seinem Netzwerk ist er unsere Idealbesetzung, um unser Wachstum kontinuierlich fortzusetzen.“

Thomas Münzner war bislang Programmchef von Joyn, wechselt jetzt auf die Produktionsseite. „In den vergangenen sieben Jahren bei Joyn war es mir ein großes Anliegen, Creator Content bei einem breiten Publikum zu etablieren. Daraus sind viele kreative digitale Formate entstanden, die bereits erfolgreich sind oder das Potenzial haben durchzustarten. Wir bieten mit studio flitz den professionellen Rahmen für Creator, um große Format-Marken zu entwickeln, ohne dabei an Geschwindigkeit und die kreative Anarchie der Social-Media Welt zu verlieren“, sagt er.

Zur Gründung des Unternehmens übernimmt man die Rechte und Produktion der neuen Staffel des Reality-Formats „The Race“, die in den ersten beiden Staffeln von Creator David „Dave“ Henrichs für Joyn und YouTube produziert wurde. Münzner: „Dieser Schritt ist eine logische Konsequenz für Dave und uns. Wir sind gerade mitten in den Vorbereitungen für die dritte Staffel.“ David „Dave“ Henrichs: „Ich freue mich riesig, dass das Format nun unter studio flitz weiterlebt und ich gleichzeitig den Kopf frei habe, um neue Ideen und Formate zu entwickeln.“

Thomas Münzners bisherige Position als Programmchef von Joyn wird nicht nachbesetzt. Inhaltlich verantwortlich für den Streamingdienst, der zuletzt in die Strukturen der Seven.One Entertainment Group integriert wurde, ist nun Henrik Pabst, Chief Content Officer der Gruppe.