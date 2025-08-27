Überraschender Abschied: Corinna Harfouch wird den Berliner "Tatort" nach nur drei Jahren schon wieder verlassen. Sie war erst seit 2023 als Kriminalhauptkommissarin Susanne Bonard an der Seite von Mark Waschke zu sehen - nun steht bereits der Abschied bevor. Das hat der RBB gegenüber "Hörzu" bestätigt.

Demnach wird Harfouch noch in zwei weiteren Folgen zu sehen sein - zunächst im Herbst im "Tatort: Erika Mustermann", ehe im Frühjahr 2026 mit dem "Tatort: Gefahrengebiet" ihr letzter Fall folgt. Über Harfouchs Nachfolge hat der RBB noch nicht entschieden. Geplant ist, dass Mark Waschke in der Rolle des Robert Karow in einem Fall zunächst alleine ermittelt, so wie bereits nach dem Ausstieg von Meret Becker. "Danach geht es mit neuem Partner oder neuer Partnerin weiter", so eine Sendersprecherin zu "Hörzu".

Es ist bereits der zweite "Tatort"-Abschied innerhalb weniger Tage. Erst am Montag war bekannt geworden, dass Stefanie Reinsperger als Ermittlerin im Dortmunder "Tatort" aufhören wird (DWDL.de berichtete). Auch ihr letzter Fall soll im kommenden Jahr im Ersten ausgestrahlt werden.