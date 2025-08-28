Nach einer recht erfolgreichen ersten Staffel schickt ProSieben die neue Show mit Klaas Heufer-Umlauf nun auf Strecke. Gleich 16 neue Folgen von "Experte für alles" hat der Privatsender jetzt in Aussicht gestellt. Deren Ausstrahlung soll ab dem 16. September jeweils dienstags um 21:25 Uhr erfolgen und damit erneut im Anschluss an "TV total" mit Sebastian Pufpaff.

"Experte für alles" war im April als Nachfolger von "Late Night Berlin" an den Start gegangen. Laut Eigenbeschreibung stellt sie sich "völlig in den Dienst der Zuschauer", indem sie Heufer-Umlauf zu besagtem Experten macht. Seine Herausforderung besteht darin, die Themenblöcke - von Verbrauchermythen über Tests und Talks bis hin zu handfesten Alltagstipps - ohne jegliche Vorbereitung zu präsentieren und Wissen zu vermitteln.

Die erste Staffel bestand aus nur acht Folgen und erwies sich für ProSieben und die Produktionsfirma Florida Entertainment als ordentlicher Erfolg. Im Schnitt lag der Marktanteil bei etwas mehr als acht Prozent in der Zielgruppe, zum Staffel-Finale wurde ein zweistelliger Wert nur knapp verfehlt. Mit der Entscheidung, die Folgenzahl zu verdoppeln, unterstreicht ProSieben zugleich den Willen, mehr Kontinuität in den Dienstagabend zu bringen.

Für den 13. September hat ProSieben unterdessen ein Backstage-Special von "Wer stiehlt mir die Show?" in Aussicht gestellt. An diesem Samstagabend gewähren Katrin Bauerfeind und Joko Winterscheidt ab 20:15 Uhr einen Blick hinter die Kulissen der Quizshow und zeigen, wer die Köpfe hinter den unterschiedlichen Quizkategorien, Fragen und Spielen sind. Gezeigt wird das Special anlässlich der bevorstehenden zehnten Staffel, deren Ausstrahlung wenig später beginnen dürfte. Einen konkreten Termin hat ProSieben hierfür noch nicht genannt.