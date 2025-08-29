© Saskia Kyas

"Christina bringt genau die Erfahrung mit, die wir für unsere nächste Entwicklungsstufe brauchen", erklärt Tom Elstner. "Ihre Expertise aus der Festivalwelt und ihr Blick für qualitativ hochwertige Stoffe werden unsere strategische Ausrichtung maßgeblich unterstützen. Mit Christina können wir unsere Projekte noch präziser entwickeln und unsere Position als innovative Produktionsfirma weiter stärken."

Aktuell arbeitet Zoo Productions fürs ZDF an "Göttlich gute Freunde", die Fortführung von "Against All Gods - Die Glaubens-WG". Dafür hat man gerade eine Nominierung für den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie "Bestes Infotainment" eingeheimst. Die dreiteilige Fortsetzung wird noch im Herbst im ZDF zu sehen sein.