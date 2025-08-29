Die Eyes & Ears Awards werden in diesem Jahr am 20. Oktober in der Astor Film Lounge im ARRI in München verliehen. Zum ersten Mal seit neun Jahren findet die Verleihung damit wieder im Rahmen der Medientage München statt, die vom 22. bis 24. Oktober im House of Communication ausgerichtet werden.

"Wir freuen uns sehr, mit den Medientagen München wieder einen starken Partner an unserer Seite zu haben, der nicht nur die gleiche Leidenschaft für zukunftsweisende Medienkommunikation teilt, sondern auch thematisch eng mit dem verknüpft ist, was wir mit den Awards sichtbar machen und auszeichnen möchten: herausragende Kampagnen, kreative Exzellenz und relevante mediale Impulse", so Corinna Kamphausen, CEO von Eyes & Ears of Europe. Auch Stefan Sutor, Geschäftsführer der Medien.Bayern GmbH und Veranstalter der Medientage, zeigte sich über die Kooperation zufrieden. "Gemeinsam werden wir zum Treffpunkt für die wichtigsten Köpfe der Branche und zeigen: Kreativität und Business gehören zusammen", so Sutor.

Mit den Internationalen Eyes & Ears Awards zeichnet Eyes & Ears of Europe herausragende, kreative und effektive Design-, Promotion- und Markenkommunikationsmaßnahmen des Jahres aus - in diesem Jahr bereits zum 27. Mal.