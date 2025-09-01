Aus Sicht der linearen TV-Quoten ist "Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles!" in diesem Jahr kein großer Erfolg für Sat.1 gewesen. Weil die Werte aber immerhin ordentlich waren und das Format auf Joyn funktionierte, geht es im kommenden Jahr weiter. Nun haben in Thailand die Dreharbeiten für die neuen Folgen begonnen, die im Frühjahr des kommenden Jahres beim Sender zu sehen sein werden.

Beim Cast haben sich Sat.1 und EndemolShine Germany bzw. Rainer Laux Productions für realityerprobte Kandidatinnen und Kandidaten entschieden. Mit dabei sind neben Claude-Oliver Rudolph auch noch Gina-Lisa Lohfink, Silvia Wollny, Eric und Edith Stehfest, Martin Angelo, Anouschka Renzi, Maurice Dziwak, Kevin Wolter, Menderes, Dilara Kruse und Franziska Temme.

Sat.1-Senderchef Marc Rasmus sagt: "Das Realityjahr beginnt in Sat.1 und auf Joyn auch 2026 wieder mit einer frischen Staffel von ‚Promis unter Palmen‘. Mit der Rückkehr dieses Erfolgsprogramms haben wir in Sat.1 zusammen mit ‚Villa der Versuchung‘ und natürlich unserem Herbst-Flaggschiff ‚Promi Big Brother‘ über das Jahr drei Realityformate, die herausragende Treiber für Joyn sind und linear Millionen Menschen begeistern."

"Promis unter Palmen" ist im Jahr 2020 ein großer Überraschungserfolg für Sat.1 gewesen. Damals, in Zeiten des ersten Corona-Lockdowns, sahen teilweise mehr als 3 Millionen Menschen zu und der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag bei mehr als 20 Prozent. Die Staffel sorgte mit exzessiven Mobbing-Szenen aber auch für eine Diskussion über Grenzen von Reality-Formaten. Die zweite Staffel brach man 2021 nach nur zwei Folgen ab, nachdem Willi Herren, der teilgenommen hatte, unabhängig von der Produktion verstorben war - und es auch nach der ersten Folge wieder Debatten über moralische Grenzen gegeben hatte.