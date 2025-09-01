Als "Bergretter" ist Sebastian Ströbel schon seit vielen Jahren im ZDF erfolgreich, nun soll der Schauspieler auch für RTL auf Quoten-Jagd gehen. Dass der Privatsender zusammen mit der Produktionsfirma ndF - die im Übrigen auch hinter den "Bergrettern" steht - an einer neuen Krimireihe mit Ströbel arbeitet, hatte Inga Leschek, Chief Content Officer bei RTL Deutschland, bereits vor einigen Monaten im DWDL.de-Interview angekündigt. Nun hat der Sender weitere Details bekanntgegeben.

So wird Ströbel zusammen mit Friederike Linke ("Wendehammer") in den Hauptrollen zu sehen sein. Der Arbeitstitel: "Einsatz Seeler - Ein Lübeck-Krimi". Geplant ist zunächst ein 90-Minüter, dessen Dreharbeiten gerade in Hamburg und Lübeck zu Ende gegangen sind. Das Drehbuch schrieben Mike Bäuml ("Polizeiruf 110", "Der Staatsanwalt") und Alexander Dierbach ("Alarm für Cobra 11", "Passagier 23"); Dierbach führt auch Regie. Produzent ist Hans-Hinrich Koch, als Producer fungiert Bernhard Henning für ndF Berlin.

"Mit norddeutscher Klarheit, rauem Charme und maritimer Kulisse" soll der Krimi von zwei "grundverschiedenen Ermittlerfiguren" erzählen: Eric Seeler (Ströbel), Ex-Polizist und heute Streetworker, lebt mit seinem Straßenhund Gwena zwischen Jugendzentrum, Werft und Wirklichkeit. Hannah Vogt (Linke) hingegen ist sachlich, kontrolliert und auf Vorschriften eingeschworen. Als einer der Jugendlichen aus Seelers Projekt unter Mordverdacht gerät, prallen Welten aufeinander. Doch während sich die Ermittlungen zuspitzen, entwickelt sich aus Konfrontation Vertrauen - und aus Gegensätzen ein Team.

Die Ausstrahlung des Films ist für Frühjahr 2026 am "Tödlichen Dienst-Tag" geplant. Für Sebastian Ströbel ist es zugleich eine Rückkehr: Schon zwischen 2010 und 2012 stand der Schauspieler für die RTL-Serie "Countdown - Die Jagd beginnt" vor der Kamera.