Einmal im Jahr ruft RTL bei seiner Dailysoap "Unter uns" die "Eventwoche" aus - so auch diesmal. Wie der Sender jetzt angekündigt hat, soll es diesmal ab dem 29. September fünf Folgen der Serie zu sehen geben, die unter dem Titel "Der Jäger unter Druck" ausgestrahlt werden. Beim Streamingdienst RTL+ steht die "Eventwoche" bereits ab dem 22. September zum Abruf bereit.

Versprochen wird "eine Eventwoche voller dramatischer Wendungen, überraschender Enthüllungen und bewegender Abschiede", in der enthüllt werden soll, wer die Schillerallee "seit Wochen in Angst und Schrecken versetzt". Darüber hinaus kämpfen Easy (Lars Steinhöfel) und Ringo (Timothy Boldt) um ihr Büdchen, Britta (Tabea Heynig) steht vor einer folgenschweren Entscheidung, und Patrizias (Miriam Lahnstein) verzweifelte Suche nach Stella wird zum Wettlauf gegen die Zeit. Sina (Valea Scalabrino) und Bambi Hirschberger (Benjamin Heinrich) geraten außerdem in tödliche Gefahr, als die Wahrheit über Stella Richters (Bettine Langehein) Verschwinden ans Licht kommt.

Produziert wird "Unter uns" - wie auch die beiden anderen RTL-Soaps "Alles was zählt" und "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" - von UFA Serial Drama.