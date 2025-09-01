Unter dem Titel "Counsels" entsteht derzeit eine achtteilige internationale Koproduktion für ZDFneo und die BBC. Versprochen wird ein "packendes Legal Drama über Ambition, Moral und die Frage, wie weit man gehen darf, um zu gewinnen – beruflich wie privat".

Angesiedelt ist die Serie in Glasgow, wo die jungen Anwältinnen und Anwälte Jamie (Brandon Grace), Bav (Ro Kumar), Nadine (Eilidh Park), Alasdair (George Prentice), Katie (Alyth Ross) und Karina (Rebecca Bell) arbeiten. Zwischen Gerichtssälen, Kanzleien und persönlichen Krisen soll sich "ein vielschichtiges Porträt einer Generation, die sich beweisen will", entfalten, wie es in der offiziellen Beschreibung heißt. Sie alle eint der Kampf um Anerkennung, Einfluss und Erfolg, der jedoch auch vor dem Privatleben nicht Halt macht.

"Counsels" wird nach den Drehbüchern von Bryan Elsley und Gillian McCormack (Co-Creators) sowie Maryam Hamidi und Jingan Young in Glasgow gedreht. Regie führen Lynsey Miller und Siri Rødnes. Produziert wird die internationale Koproduktion von Balloon Entertainment. Ein Ausstrahlungstermin steht noch nicht fest.