Der Starttermin für die 15. Staffel von "The Voice of Germany" steht fest: Los geht es am Donnerstag, den 25. September um 20:15 Uhr bei ProSieben; einen Tag später ist die Musikshow in Sat.1 zu sehen. Die Produktion übernimmt ab sofort ITV Studios Germany, nachdem die Tochter Bildergarten Entertainment darin aufgegangen ist.

Personell setzen die beiden Sender indes auf die größtmögliche Veränderung: Bereits im Frühjahr hatten ProSieben und Sat.1 angekündigt, die komplette Riege der Coaches auszutauschen - Samu Haber, Kamrad, Yvonne Catterfeld und Mark Forster sind damit also im Herbst nicht mehr mit dabei. Stattdessen geben Shirin David, Nico Santos, Rea Garvey sowie Smudo und Michi Beck von den Fantastischen Vier ihr Comeback auf den berühmten roten Drehstühlen.

Sie alle waren zwar schon einmal Teil des von ITV Studios Germany produzierten Formats, in dieser Konstellation hat es die Coaches aber noch nicht zu sehen gegeben. Michi Beck und Smudo feiern zudem ein doppeltes Jubiläum, denn die 15. Staffel von "The Voice" ist zugleich schon die insgesamt zehnte für die beiden als Coaches.

Shirin David hat sich indes einiges vorgenommen. "Ich hatte nur einen Live-Auftritt bei meinem ersten Mal vor zwei Jahren auf dem roten Stuhl hinter mir - nun komme ich in dieser Staffel erfahrener, selbstbewusster und mit zwei hinter mir gebrachten Arenatouren zurück in den Stuhl", sagt die Musikerin. "Meine Expertise hat sich gesteigert, ich weiß, was ich diesmal noch besser machen möchte als Coach für mein Team und bin bereit, dieses Mal 'TVOG' mit meinen Talenten zu gewinnen."

Keinerlei Neuerungen gibt es unterdessen mit Blick auf die Moderation: Erneut führen Thore Schölermann und Melissa Khalaj gemeinsam durch die Show.