Die Realityshow "Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen" bekommt erstmals ein Nachspiel in Form einer Reunion-Show. Nach dem Ende der Staffel, die ab sofort verfügbar ist, wird RTL+ das Special unter dem Titel "Prominent getrennt - Die Reunion" ab dem 9. September zum Abruf bereitstellen. Die Moderation übernimmt Charlotte Würdig, die damit zugleich ihr Moderations-Comeback feiert. In der Vergangenheit stand sie unter anderem für "taff" und die Neuauflage von "X Factor" vor der Kamera.

"'Prominent getrennt' zeigt das erste Wiedersehen überhaupt und ich darf es moderieren, natürlich - wer passt da besser als ich?", so Charlotte Würdig, die damit wohl auf ihre Trennung von Rapper Sido anspielen dürfte. "Vor allem als absolute Reality-Junkie freue ich mich unfassbar, kommentieren zu dürfen, wenn ab-, auf- und vorgerechnet wird."

In der Wiedersehensshow treffen die sechs Ex-Paare Giuliano & Ariel, Nico & Jenny, Felix & Babu, Marco & Christina, Jannik & Yeliz sowie Johnny & Laura noch einmal aufeinander. Sie alle "lassen nichts unausgesprochen", verspricht RTL+ und kündigt eine Bilanz an - "ehrlich, explosiv und emotional".

Für RTL+ erwies sich die nun zu Ende gehende Staffel von "Prominent getrennt" als voller Erfolg. Bis zu 2,33 Millionen Views zählten die einzelnen Folgen; im gerade erschienen August- Ranking der Census+-Erhebung der AGF belegte "Prominent getrennt" gar die ersten vier Plätze, gefolgt von "Are You The One?", einer weiteren Realityshow von RTL+ (DWDL.de berichtete). Produziert wird "Prominent getrennt" von Seapoint Productions.