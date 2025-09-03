Noch am Dienstagabend wollte sich die ARD "nicht an Spekulationen um den neuen Teamkapitän" bei "Wer weiß denn sowas?" beteiligen (DWDL.de berichtete) - am Tag danach macht es der Sender dann nun doch offiziell: Wotan Wilke Möhring tritt in der erfolgreichen Vorabend-Rateshow die Nachfolge von Elton an. Von diesem Mittwoch an laufen die Aufzeichnungen für die neue Staffel, die erneut von UFA Show & Factual produziert wird.

"Ich war ja schon ein paarmal eingeladen und jetzt darf ich immer kommen: das finde ich super", sagt Möhring, der in den vergangenen Jahren vor allem als "Tatort"-Kommissar zu sehen war. "Von absurd bis unglaublich - ich bin für alle Fragen zu haben. Und wenn ich die Antwort mal nicht weiß, dann wird halt möglichst gut geraten. Ich freue mich auf diese neue Herausforderung."

Moderator Kai Pflaume sagt, Möhring sei ein "super Typ, der viel Wissen mitbringt, gerne gewinnt und ein großes Herz hat". Und: "Die Abkürzung von Wotan Wilke Möhring ist nicht zufällig WWM, also Wer Weiß Mehr." Auch Bernhard Hoëcker, der weiterhin als zweiter Teamkapitän an Bord bleibt, hat sich inzwischen zu seinem neuen Herausforderer geäußert: "Ich bin schon sehr gespannt, wie Wotan seine Ermittlungstaktiken als Teamkapitän bei 'WWDS' anwenden wird."

Seine Premiere bei festes Mitglied bei "Wer weiß denn sowas?" gibt Wotan Wilke Möhring übrigens bereits am Samstag, den 11. Oktober um 20:15 Uhr in einer XXL-Ausgabe der Show. Regulär startet die Sendung zwei Tage später in die neue Staffel. Die Ausstrahlung erfolgt auf dem bewährten Sendeplatz von Montag bis Freitag um 18:00 Uhr.