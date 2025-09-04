Nach dem Aus von „Beisenherz“ Ende 2024 startet der Kölner Nachrichtensender ntv im Oktober einen neuen Anlauf mit Talkshows am Montagabend - und setzt dabei, wie schon einmal angekündigt, u.a. auf Pinar Atalay. Der Sender verspricht „mutige Gespräche, hochkarätige Gäste und tiefergehende Themen“ in einer sehr persönlichen Talkshow. Die Zielsetzung: Atalay stelle Fragen, „die andere scheuen, und sorgt dafür, dass es keine oberflächlichen Antworten gibt“.

Die Erwartungen sind hochgeschraubt für die 40-minütige Sendung, die am 6. Oktober um 20:15 Uhr den neuen Talk-Montag bei ntv eröffnet und laut Sender ohne Werbeunterbrechung ausgestrahlt wird. „Politik verständlicher und klarer zu machen, immer wieder nachfragen zu können - und dennoch nicht das Persönliche aus den Augen zu verlieren, das macht meinen neuen Talk bei ntv zur spannenden Aufgabe“, sagt die Gastgeberin selbst.

David Whigham, Chefredakteur ntv, spricht in dem Zusammenhang von dem Start einer „Talkoffensive“: „In der aktuell hektischen Nachrichtenlage geben wir wichtigen Themen und Menschen damit den Raum, den sie verdienen. Pinar Atalay verkörpert alles, wofür auch ntv steht: Unabhängigkeit, journalistische Qualität und Klarheit.“

Neben Atalay, die seit 2021 bei RTL Deutschland ist und als erste Journalistin des Hauses bis zum Sommer durch die Nachrichtensendung „RTL Direkt“ führte, soll am 13. Oktober noch ein zweites Talkformat starten. Dazu macht der Sender noch keine Angaben, doch angekündigt war bereits ein neues Format mit Politikchef Nikolaus Blome, der dieses Jahr schon mehrfach mit Hauptstadt-Korrespondentin Clara Pfeffer durch ein „Talk Spezial“ geführt hat.