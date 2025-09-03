Die Preisspanne für das Angebot liege bei 30,85 bis 37,85 Euro je Aktie, teilte die RTL Group am Mittwochabend mit. Sie orientiert sich am Xetra-Schlusskurs von MIttwoch, der bei 34,35 Euro lag. Das angestrebte Volumen entspreche 2,58 Prozent des Grundkapitals der RTL Group. Mehrheitsaktionär Bertelsmann mit einer Beteiligung von 76,3 Prozent am Grundkapital habe sich verpflichtet, zwei Millionen Aktien der RTL Group anzudienen. Die Annahmefrist läuft ab Donnerstag bis zum 12. September.

Die durch den Rückkauf erworbenen Aktien sollen zur vollständigen oder teilweisen Begleichung einer variablen Komponente für den Erwerb von Sky Deutschland verwendet werden, sofern es von den Kartellbehörden grünes Licht für die Ende Juni angekündigte Übernahme gibt. Der Kaufpreis setzt sich aus 150 Millionen Euro in bar und einer variablen Komponente zusammen, die an die Kursentwicklung der RTL-Group-Aktie gekoppelt ist.

Die potenzielle variable Komponente kann von Comcast, Verkäufer von Sky Deutschland, jederzeit innerhalb von fünf Jahren nach Abschluss der Transaktion ausgelöst werden, sofern der Aktienkurs der RTL Group 41 Euro übersteigt, vorbehaltlich bestimmter Anpassungen. Die variable Gegenleistung ist auf insgesamt 377 Millionen Euro begrenzt. Die RTL Group kann diese entweder in RTL-Group-Aktien, in bar oder in einer Kombination aus beidem begleichen.

Dafür will man sich rechtzeitig eindecken und könnte den Bestand an eigenen Aktien auch „für andere zukünftige Akquisitionen verwenden“, heißt es in der Mitteilung. Nachbörslich legte die Aktie der RTL Group am Mittwochabend um gut einen Prozent zu im Vergleich zum Xetra-Schluss-Kurs.