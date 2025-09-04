Die Claussen+Putz Filmproduktion hat mit dem Dreh der neuen Staffel von "Mord mit Aussicht" begonnen. Am Ende der letzten Staffel stand Hauptkommissarin Marie Gabler (Katharina Wackernagel) vor der Wahl, nach Köln zurückzukehren oder in Hengasch zu bleiben. Da es neue Folgen gibt, lässt sich schon erahnen: Sie bleibt. Aber sie stellt auch ihr eigenes Leben auf den Kopf. Bis man das zu sehen bekommt, wird aber noch eine ganze Weile vergehen: Die Ausstrahlung ist aktuell für Januar 2027 geplant.

Neben einem Wiedersehen mit vielen bekannten Gesichtern gibt es auch einen Neuzugang in Hengasch: Elena Uhlig wird als Sportskanone Franziska zu sehen sein. Zunächst taucht sie als Mordverdächtige auf, macht aber großen Eindruck auf den schnell verliebten Heino. Ansonsten bestimmen wieder Wirtin Lydia Aubach (Julia Schmitt), Feuerwehrmann Arthur Brandt (Felix Vörtler), Ewald und Jutta Schlichting (Roland Riebeling, Milena Dreissig), Frauenarzt Dr. Bechermann (Patrick Heyn), Grillbesitzer Mehmet (Cem Ali Gültekin), Pastor Puttermann (Johannes Rotter), Paul Schönfelder (Michael Wittenborn) und viele mehr das Hengascher Dorfgeschehen.

Zum Inhalt der neuen Staffel schreibt die ARD: "Marie Gablers Aussichten sind nicht gerade rosig: Traumjob weg, die Liebesbeziehung zum Schweinebauern Gisbert (Kai Schumann) beendet, der Kontakt zur Familie nicht existent - und umziehen muss sie auch noch. Nun hat Marie wieder täglich mit der Bräsigkeit hinter den Hengascher Hecken zu kämpfen und leidet zusätzlich unter einer überraschenden Verbrechensflaute. Erst eine Grenzerfahrung rüttelt Marie wieder wach. Weil ihr verhasster Kollege Hartwigsen (Stevko Hanushevsky) sowieso auf ihrer Stelle in Köln sitzt, will sie sich jetzt bei Europol bewerben. Während sie sich für internationale Ermittlungen fit macht, sorgt sie mit ihrem messerscharfen Verstand dafür, dass auch der skurrilste Todesfall in der Eifel nicht als Unfall durchgeht. Nur ihre Freundin Pamela (Katja Danowski), die zeitweise in ihre neue Bleibe einzieht, bringt manchmal Unordnung in Maries durchgeplante Welt.

Die Stimmung auf der Wache ist wechselhaft, denn Jenny Dickels (Eva Bühnen) Beförderung zur Kommissarin sorgt für Missgunst bei dem Kollegen Heino Fuß (Sebastian Schwarz), der sich außerdem von seinem halbwüchsigen Sohn Otmar (Bennik Gehring) zurückgesetzt fühlt. Wie bequem für ihn, die patente Heike Schäffer (Petra Kleinert) hier vermitteln zu lassen! Die Dorfgemeinschaft von Hengasch treibt derweil ein echtes Politikum um: Für die Entstehung eines Windparks braucht Projektentwickler Tobias (Omar El-Saeidi) die Unterstützung der Dorfspitze - doch seit Zielonkas Abgang ist unklar, wer überhaupt das Sagen hat."

Als Headautor der Serie fungiert Johannes Rotter. Autoren der Folgen sind Johannes Rotter sowie Judy Horney, Christiane Kalss, Ingrid Kaltenegger, Annekathrin Lang, Catrin Lüth, Christof Pilsl, Ruth Rehmet und Frederick Schofield; Regie führt u. a. Markus Sehr. Produzenten sind Jakob Claussen und Thomas Klimmer, Development Producerin Amelie Syberberg (Claussen+Putz Filmproduktion). Die Redaktion hat Corinna Liedtke, Producerin ist Karin Laub, Executive Producer Alexander Bickel (WDR).