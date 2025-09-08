Kundinnen und Kunden von Waipu.TV können ab sofort auch auf einen "Pastewka"-Channel zugreifen. Dort laufen, der Name des Kanals legt es schon nahe, ausnahmslos Folgen der Serie, die vor ziemlich genau 20 Jahren ihre deutsche Erstausstrahlung in Sat.1 feierte. Über sieben Staffeln hinweg war die Serie beim Sender zu sehen, drei weitere Durchläufe liefen zwischen 2018 und 2020 bei Prime Video.

Bei Waipu.TV sind die "Pastewka"-Folgen derweil nicht nur rund um die Uhr auf einem eigenen FAST-Kanal zu sehen, sondern können auch auf Abruf in der Waiputhek gesehen werden. Bastian Pastewka spielt in der Serie sich selbst bzw. eine fiktive Version von sich selbst. Der tollpatschige Schauspieler und Komiker stolpert in der Serie durch Beziehungsprobleme, Familienkonflikte und Nachbarschaftsstreitigkeiten. Produziert wurde "Pastewka" einst von Brainpool TV.

"Pastewka" ist im Laufe der Zeit mit diversen Preisen ausgezeichnet worden, unter anderem mit dem Deutschen Fernsehpreis und dem Deutschen Comedypreis. In der Serie hatten auch zahlreiche Promis Gastauftritte, darunter Anke Engelke, Hugo Egon Balder und Michael Kessler. "Pastewka" ist darüber hinaus aktuell auch bei Joyn, RTL+, Netfilx und Prime Video verfügbar.