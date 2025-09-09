Seven.One Media baut sein Führungsteam personell deutlich aus. So kehrt zum 1. Oktober Lennart Harendza zum Vermarkter von ProSiebenSat.1 zurück. Harendza war zwischen 2010 und 2024 schon einmal viele Jahre lang für das Unternehmen tätig, zuletzt hatte er die beiden Bereiche Agency- und Client-Sales als Geschäftsführer verantwortet. Nach einem Zwischenspiel als CEO bei MGMP Magna Global Mediaplus, dem Einkaufsverbund von IPG Mediabrands und Mediaplus Group, wird er nun Co-CEO von Seven.One Media.

Im engen Zusammenspiel mit Markus Messerer, der ebenfalls CEO bleibt, soll er übergreifend insbesondere die kundennahen Themen verantworten. Den Fokus will man - die Übernahme durch MFE lässt grüßen - verstärkt auch auf paneuropäische Sales-Aktivitäten legen. Um diesen Bereich kümmert sich vorrangig Michael Stix als Geschäftsführer der Seven.One Media und Chief Sales Officer DACH.

Neuer Teil der Geschäftsführung des Vermarkters ist seit Anfang des Monats obendrein Nicole Agudo Berbel, eigentlich Chief Distribution Officer von ProSiebenSat.1. Neben dem Distributionsgeschäft soll sie sich künftig auch um den Ausbau von Vermarktungs-Partnerschaften für Joyn und mit den Distributionsplattformen ausbauen.

Und schließlich hat Seven.One Media noch den Bereich "Commercial & Creative Intelligence" geschaffen, der von Guido Modenbach und Tom Schwarz geführt wird. In ihrem Bereich sind sowohl alle kreativen Bereiche der Seven.One AdFactory, als auch die Research-Unit verortet. So wolle man den Kunden umfassende Beratung von der Kreation bis zur Markt- und Werbewirkungsforschung aus einer Hand bieten.

"Wir werden zukünftig noch enger in den Dialog mit den Kunden und Agenturen gehen, um deren Bedürfnisse optimal zu bedienen. Und wir werden im Sinne unserer Kunden Partnerschaften für maximale Reichweite weiter ausbauen", kündigt Markus Breitenecker, Vorstandsmitglied und COO von ProSiebenSat.1 an. "Ich freue mich sehr, dass wir mit Nicole Agudo Berbel und Lennart Harendza zwei angesehene Spitzen-Manager mit hoher Markt-Expertise für die neuen Führungsrollen in der Seven.One Media gewinnen konnten. Unser Chief Commercial Officer Markus Messer wird neben seinen zentralen Aufgaben zur Umsetzung der kommerziellen Prioritäten im Entertainment-Geschäft auch an der Spitze der Vermarktung die eingeschlagene Strategie weiter vorantreiben."

Harendza kommentiert seine Rückkehr so: "Bewegtbild begeistert Zuschauer wie Advertiser gleichermaßen. Aus meiner Agentur- und Vermarkter-Erfahrung weiß ich, wie unser Medium dem Werbemarkt Reichweite und Wirkung liefert - und dabei echte Markenbindung sowie nachweisbaren Geschäftserfolg schafft. Die Seven.One Media bietet die besten Lösungen und ein schlagkräftiges Sales-Team, exzellent geleitet von unserem Chief Sales Officer DACH Michael Stix. Es freut mich, wieder Teil dieses Teams zu sein und als Co-CEO zusammen mit Markus Messerer die entscheidenden strategischen Weichen in der Vermarktung zu stellen."

Markus Messerer kommentiert die Aufstellung so: "Auf unserem Weg der Transformation ist die intensivere Zusammenarbeit mit den Marktpartnern, aber insbesondere auch die engere Verzahnung unserer Vermarktungs-Units essenziell. Die breite Expertise von Lennart Harendza, sein tiefes Verständnis für unser Haus und seine intensive Marktkenntnis aus unterschiedlichen Perspektiven sind für uns in der Seven.One Media enorm wichtig und eine großartige Verstärkung. Für die engere Zusammenarbeit mit dem Markt steht außerdem unsere neue Geschäftsführerin Nicole Agudo Berbel, die bereits in der Vergangenheit innovative und erfolgreiche Kooperationen mit Plattformpartnern geschlossen hat, immer auch mit dem Fokus auf maximale Reichweite für unseren Superstreamer Joyn. Mit unserer breiteren Aufstellung sind wir präsenter am Markt und spielen unsere Stärken noch besser aus."