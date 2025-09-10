Mit 2,9 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen hat "Genial daneben" Anfang der Woche einen neuen Negativ-Rekord aufgestellt. Nie lief es für die von Hugo Egon Balder moderierte Show im Programm von RTLzwei schlechter. Das von Panagiota Petridou präsentierte "Dinge gibt’s…" lag im Anschluss sogar bei nur 1,6 Prozent. Eine Woche zuvor lief es für beide Formate nur unwesentlich besser. Nun zieht der Sender Konsequenzen aus diesen desolaten Quoten und verbannt beide Formate ab sofort aus dem Line up.

Weder "Genial daneben" noch "Dinge gibt’s…" sind damit in der kommenden Woche zu sehen. Im Falle von "Genial daneben" ist das keine so dramatische Sache, von der Show waren ohnehin nur noch Wiederholungen eingeplant. Von "Dinge gibt’s" hatte RTLzwei dagegen durchaus noch neue Ausgaben in der Hinterhand - wann diese zu sehen sein werden, steht zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht fest.

Statt den beiden Shows setzt RTLzwei ab sofort am Montagabend auf eine andere Programmfarbe. So ist bereits in der kommenden Woche um 20:15 Uhr eine alte Ausgabe von "Deutschland bei Nacht - Schuften statt schlafen" zu sehen. Um 22:15 Uhr hat RTLzwei eine Wiederholung von "Hartes Deutschland" programmiert. Auch eine Woche später bestreiten diese beiden Sendungen den Montagabend bei RTLzwei. Am 29. September meldet sich "Deutschland bei Nacht" ohnehin planmäßig mit neuen Folgen zurück (DWDL.de berichtete).

Der Show-Flop kam derweil mit Ansage: Als "Genial daneben" vor einigen Wochen im Sommerprogramm zu sehen war, lagen die Quoten noch auf einem besseren Niveau - da lief das Format aber auch am Donnerstagabend. Im vergangenen Jahr taten sich Hugo Egon Balder & Co. am Montagabend schon einmal sehr schwer. Der erneute Wechsel auf den Montag stand also von Beginn an unter keinem guten Stern.