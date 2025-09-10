Sat.1 hat die Ausstrahlung einer neuen Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick" angekündigt. Die frischen Folgen starten demnach am 21. Oktober und sind dann immer dienstags zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr zu sehen. Das bedeutet für das langlaufende Format ein Wechsel des Sendeplatzes: In den vergangenen Jahren ist "Hochzeit auf den ersten Blick" stets am Montagabend zu sehen gewesen.

In der Vergangenheit lief das Hochzeit-Experiment bei Sat.1 aber auch schon mittwochs in der Primetime oder am Sonntagvorabend. Nun also der Dienstagabend, wo zuletzt US-Serien beheimatet waren. Zwölf Singles aus Heilbronn, Hannover, Hamburg, Kiel, Saarland, Bremen, Bodensee, Lübben, Stuttgart und dem Ruhrgebiet wagen in den neuen Folgen den Schritt zum Traualtar. Insgesamt sechs Hochzeiten wird es geben - und wie immer lernen sich die Paare erst vor dem Standesbeamten kennen.

Auch für die neuen Folgen haben Dr. Sandra Köhldorfer, Beate Quinn und Markus Ernst die Singles zusammengebracht. Produziert wird das Format von Redseven Entertainment. Im Juni und Juli ist bei Joyn das Spin-off "Hochzeit auf den zweiten Blick" zu sehen gewesen. Darin wird nicht sofort geheiratet. Im Programm von Sat.1 war "Hochzeit auf den zweiten Blick" ebenfalls zu sehen, dort aber zunächst nur am späten Abend und am Ende nachts.