Warner Bros. Discovery hat den Oktober erneut zum "Schocktober" ausgerufen. Ähnlich wie in den vergangenen Jahren setzt man im zehnten Monat des Jahres wieder sehr auf Grusel-Unterhaltung - dann allerdings nicht, wie in den Vorjahren, nur bei Tele 5 und auf discovery+. In diesem Jahr rollt man die Halloween-Aktion auch auf HGTV und TLC aus - auf allen Sendern gibt es dann entsprechende Grusel-Inhalte zu sehen.

Bei HGTV geht’s an Halloween, also am 31. Oktober, in "Scary Living" um Amerikas gruseligste Häuser. Nachdem das gruseligste Haus feststeht, gibt’s noch eine Renovierung obendrauf. Später am Abend setzt der Sender noch auf "Ugly Living - Amerikas hässlichste Häuser". Und auch TLC wird in den "Schocktober" eingebunden. Beim Sender sind freitags und samstags ohnehin diverse Paranormal-Formate zu sehen, ab dem 13. September sind beispielsweise die "Ghost Hunters" immer samstags ab 20:15 Uhr zu sehen. Ab 22:15 Uhr werden die Geisterjäger von den "Ghost Adventures" abgelöst. Am 10. Oktober starten sowohl "Paranormale Videos – Echt oder Fake?" als auch "Die Geisterkliniken".

Einen besonderen Grusel-Fokus im Oktober hat zudem Tele 5. Der Sender stellt den späten Mittwochabend komplett ins Zeichen des Horrors. Der Filmsender zeigt etwa alle fünf Teile der "Final Destination"-Reihe jeweils in der Nacht zu Donnerstag. Angekündigt sind darüber hinaus noch diverse andere Grusel-Filme. Mit dabei sind mit "The Unholy" (15. Oktober) und "Slender Man" (29. Oktober) auch zwei deutsche Free-TV-Premieren. Bereits bekannt war, dass auch die letzte Staffel von "Snowpiercer" im Oktober bei Tele 5 startet.

Bei discovery+ gibt’s unterdessen eine Halloween-Collection, in der verschiedene Horror- und Mystery-Inhalte gebündelt werden. Neben bereits genannten Formten gibt’s hier auch neue Folgen von "Signs of a Psychopath" sowie dem Start von "The Real Murders on Elm Street" und "Jonathan Ross - Haunted Homecoming" zu sehen.