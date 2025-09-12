RTL hat für Oktober eine vorerst einmalige Show angekündigt, in der Dieter Nuhr den besten Stand-Up-Talenten des Landes eine Bühne bieten soll. "Die RTL Stand-Up-Stars live!" heißt die Show, die entgegen des Titels nicht live ausgestrahlt wird. Zu sehen gibt’s das Comedy-Format am Samstag, den 11. Oktober, ab 22:30 Uhr. Mit seiner "charmanten Art und pointiertem Humor" sei er der perfekte Gastgeber für den Abend, heißt es von RTL in einer Ankündigung zur Show.

Dieter Nuhr, der in den zurückliegenden Jahren allen voran durch sein ARD-Format "Nuhr im Ersten" präsent war, begrüßt im neuen RTL-Format unter anderem Atze Schröder, Tahnee und Tony Bauer. Zur besten Sendezeit setzt RTL am 11. Oktober auf Mario Barth, um 20:15 Uhr ist dessen Live-Programm "Männer sind nichts ohne die Frauen" zu sehen. RTL setzt an dem Abend also durchweg auf Comedy.

3-Millionen-Woche von "Wer wird Millionär?"

Darüber hinaus hat RTL jetzt auch die kommende 3-Millionen-Euro-Woche von "Wer wird Millionär?" terminiert. Los geht’s am Montag, den 6. Oktober. Bis Donnerstag ist die Quizshow mit Günther Jauch, die gerade auch für einen Deutschen Fernsehpreis nominiert war, immer um 20:15 Uhr zu sehen. Anders als zuletzt werden die Ausgaben der 3-Millionen-Woche dann übrigens nicht mehr durch "RTL Direkt" unterbrochen, RTL hatte die Nachrichtensendung zuletzt bekanntlich eingestellt. Auf "Wer wird Millionär?" dürfte das zumindest keine negativen Auswirkungen haben, weil man das Publikum voraussichtlich besser wird halten können.

Wie gehabt kämpfen die Kandidatinnen und Kandidaten in der Eventwoche montags bis mittwochs um den Einzug in die Finalsendung, die am Donnerstag zu sehen sein wird. Mit durchschnittlich rund drei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie weit überdurchschnittlichen Marktanteilen ist die 3-Millionen-Woche von "Wer wird Millionär?" auch zuletzt noch ein großer Erfolg gewesen.