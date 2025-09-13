Es ist erst wenige Tage her, dass RTL kurzerhand den Start der "Stefan Raab Show" für den kommenden Dienstag ankündigte - eine Promo-Aktion, wie DWDL.de kurz danach berichtete. Tatsächlich sprach von Beginn an nicht viel dafür, dass Raab dauerhaft dienstags um 20:15 Uhr mit einer viertelstündigen Show auf Sendung gehen würde. Stattdessen wird es erneut auf den Mittwoch hinauslaufen. Offiziell bestätigt hat RTL das aber bislang nicht.

Stattdessen gaben sich der Sender und Raab betont geheimnisvoll. In den vergangenen Tagen setzte sich das Puzzle der besonderen Auftaktprogrammierung erst Stück für Stück zusammen. Auf die Ankündigung der Dienstagsausgabe folgten die Bekanntgabe weiterer Ausgaben - am Mittwoch, Donnerstag und Freitag. Am Samstagabend nun machten Raab und RTL öffentlich, dass noch eine fünfte Ausgabe hinzukommen wird, und zwar schon am kommenden Montag. Die neue "Stefan Raab Show" wird damit zum Start in der nächsten Woche an gleich fünf Abenden in Folge um 20:15 Uhr mit jeweils 15-minütigen Ausgaben zu sehen sein. "Wer wird Millionär?", das "Sommerhaus" oder "Ninja Warrior Germany" beginnen in Folge dessen jeweils um 20:30 Uhr.

"Ich bin hier jeden Abend der Woche am Start. Jeden verdammten Tag. Supergeil, oder?", lässt sich Stefan Raab, von RTL bereits als "RTL-Chef himself" bezeichnet, in einem Trailer zitieren. Weitere Details zu seiner neuen Show, die Raab mit seiner Firma Raab Entertainment selbst produziert, hat der Sender bislang noch nicht bekanntgegeben.

Bei der "Stefan Raab Show" handelt es sich um den Nachfolger von "Du gewinnst hier nicht die Million". Nach Raabs Comeback im Boxring war die Mischung aus Comedy- und Quizshow zunächst bei RTL+ zu sehen, ehe sie zu Jahresbeginn ins Free-TV wechselte. Dort waren die Quoten nach einem guten Start schnell rückläufig. Im Juni zeigte RTL daher die letzte Folge.