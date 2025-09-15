Schon vor zwei Wochen hat ProSieben für den 18. Oktober die erste "Promi-Padel-WM" angekündigt - eine Show, die der Sender zusammen mit PadelCity auf die Beine stellt. Das Unternehmen hat es sich nach eigenen Angaben zum Ziel gemacht, Padel - eine Trendsportart, die dem Tennis nahesteht - zum festen Bestandteil der hiesigen Sportkultur zu machen.

Nun steht auch das Personal vor der Kamera fest: Wie ProSieben mitteilte, wird Steven Gätjen die Moderation der Show übernehmen, während Vivi Geppert als Field-Reporterin fungiert. Überraschend ist die Wahl des Kommentators: Die fiel nämlich auf Marco Hagemann, der neben seinen Einsätzen für DAZN eigentlich für RTL als Fußball-Kommentator im Einsatz ist. Nun ist seine Stimme also bei ProSieben zu hören. Als Co-Kommentator fungiert Comedian Chris Tall.

Zu den prominenten Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die um den Titel kämpfen, gehören unter anderem Lena Gercke, Mats Hummels, Mischa Zverev, Christoph Kramer und Younes Zarou. Produziert wird die "Promi-Padel-WM" von i&u Studios im SAP-Garden in München.

Leischik zurück in Sat.1

Einen Tag nach der "Promi-Padel-WM" - also am 19. Oktober - geht's indes beim Schwestersender Sat.1 emotional zu: Dann nämlich startet die neue Staffel von "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich". Wie gehabt zeigt Sat.1 das von Endemol Shine Germany produzierte Format sonntags um 18:55 Uhr. Aktuell laufen auf diesem Sendeplatz noch Wiederholungen.