Fast sechs Millionen Follower zählt Twenty4Tim alleine auf TikTok - kein Wunder also, dass der 25-Jährige auch bei Fernsehsendern und Streamern begehrt ist. Nachdem er im vorigen Jahr bereits am RTL-Hit "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" teilnahm und einen bemerkenswerten dritten Platz belegte, bekommt Twenty4Tim nun sogar ein eigenes Format.

In seiner eigenen Datingshow will der Influencer als nächstes die große Liebe suchen. Ein entsprechender Castingaufruf läuft bereits. Bewerben können sich Singles - "egal ob Mann oder Frau", wie es heißt. Die Dates finden demnach an "einem der schönsten Orte der Welt" statt. Weitere Details zur Show gibt es nicht.

Allerdings steht bereits fest, auf welcher Plattform die Kuppelei über die Bühne gehen wird: Der ProSiebenSat.1-Streamingdienst Joyn wird die Datingshow zeigen. Eine Joyn-Sprecherin hat entsprechende DWDL.de-Informationen am Montag bestätigt. Wann genau es losgehen wird, steht allerdings noch nicht fest.