Denis Moschitto wird neuer Partner an der Seite von Wotan Wilke Möhring im "Tatort". Das hat der NDR jetzt bekanntgegeben. Bereits bekannt war, dass Moschitto in der zweiteiligen Folge "Ein guter Tag" / "Schwarzer Schnee" als Cyber-Kriminalist Mario Schmitt neben Kommissar Thorsten Falke ermitteln wird - nun steht fest, dass dies der Auftakt für weitere gemeinsame Fälle ist.

© NDR Christian Granderath

Moschitto: "Wotan ist für mich einfach der perfekte Partner – und ein wichtiger Grund, warum ich große Lust hatte, jetzt fest beim Bundespolizei-'Tatort' dabei zu sein. Meine Figur Mario Schmitt ist jemand, der ein bisschen rätselhaft bleibt, und das ist durchaus auch so beabsichtigt. Ich bin sehr gespannt, was wir alle noch miteinander erleben werden." Möhring, gerade erst als neuer Teamkapitän in der Vorabendshow "Wer weiß denn sowas?" bestätigt, freut sich indes auf "spannende, humorvolle und sehr menschliche Zusammenarbeit mit Denis".

Der "Tatort"-Zweiteiler mit Möhring und Moschitto wird unterdessen am Sonntag, den 21. Dezember um 20:15 Uhr zu sehen sein. Beide Folgen laufen direkt hintereinander - ein Novum in der langen Geschichte der ARD-Krimireihe. Der Fall spielt im deutsch-niederländischen Grenzgebiet und entstand in Zusammenarbeit zwischen NDR und NPO. Hans Steinbichler und Alexander Adolph zeichnen für Regie und Buch verantwortlich. Produzentinnen sind Katinka Seidt und Wiebke Andresen (Nordfilm) sowie Leontine Petit (Lemming Film).