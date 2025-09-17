ProSieben hat das Comeback von "Wer stiehlt mir die Show?" in Aussicht gestellt. Sechs neue Ausgaben der Show sind ab dem 19. Oktober immer auf dem gewohnten Sendeplatz am Sonntagabend ab 20:15 Uhr zu sehen. Es ist die bereits zehnte Staffel der Show, die ProSieben ausstrahlen wird. Im Frühjahr war die regulär von Joko Winterscheidt präsentierte Show zuletzt zu sehen, mit im Schnitt fast 18 Prozent Marktanteil ist "WSMDS" nach wie vor ein großer Erfolg.

Bereits seit einigen Wochen ist bekannt, dass Winterscheidt zum Jubiläum Karoline Herfurth, Olli Dittrich und Olli Schulz in der Show begrüßen wird. Sie sind es, die gegen den Moderator antreten und im besten Fall selbst irgendwann durch die Show führen. Dann nämlich, wenn sie eine Show gegen Winterscheidt gewinnen. Wie immer ist auch eine Zuschauerin oder ein Zuschauer via Wildcard mit dabei. Olli Schulz ist übrigens kein neuer im "WSMDS"-Kosmos, er war bereits im Jahr 2022 in Staffel vier Teil des Quiz-Panels - damals konnte der Musiker die Show-Moderation tatsächlich ein Mal an sich reißen.

Joko Winterscheidt sagt zur neuen Staffel: "Ich freue mich sehr, dass sich mit Karoline Herfurth, Olli Dittrich und Olli Schulz wieder ein paar intellektuelle Leichtgewichte von ihren Freunden haben in die Show quasseln lassen. Das könnte dieses Mal mein erster Durchmarsch in der ‚Wer stiehlt mir die Show?‘-Geschichte werden." Produziert wird die Show von Florida Entertainment.

Die Ankündigung der neuen Staffel nutzt ProSieben jetzt auch noch einmal, um für das neue "Wer stiehlt mir die Show?"-Brettspiel zu trommeln. Ravensburger hat gerade erst ein entsprechendes Produkt auf den Markt gebracht. "Aus Freunden und Familie werden Herausforderer und echte Showmaster", heißt es vom Sender dazu.