RTL hat angekündigt, dass Tennis-Star Sabine Lisicki demnächst in einer kleinen Gastrolle bei "Alles was zählt" zu sehen sein wird. Das ist deshalb besonders, weil es für Lisicki der erste Job in diesem Bereich ist, in einer Serie war die 35-Jährige bislang noch nie zu sehen. Zusammen mit Gabriella (Bianca Hein) und Joana (Josephine Martz) soll Lisicki auf dem "AWZ"-Tennisplatz stehen.

Hein und Martz stießen erst kürzlich zum Cast der täglichen RTL-Serie hinzu - und brachten das Tennis-Thema mit. Im Kosmos der Steinkamps ist Tennis mittlerweile eine neue, feste Sportart. Angefangen hatte "Alles was zählt" vor vielen Jahren mit dem Thema Eiskunstlauf, in der Vergangenheit standen aber auch schon andere Sportarten im Mittelpunkt. Die Folgen, in denen Sabine Lisicki als sie selbst zu sehen sein wird, werden voraussichtlich zwischen dem 15. und 17. Dezember bei RTL zu sehen sein - wie immer gibt’s die Episoden eine Woche vorher bei RTL+.

Und so wird Lisicki inhaltlich in die Story eingebunden: Die Profi-Spielerin reist nach Essen, um einen Workshop für den weiblichen Tennisnachwuchs zu geben. Dort trifft sie unter anderem auf Joana und die ehrgeizige Mutter Gabriella, die alles daransetzt, die Karriere ihrer Tochter voranzutreiben. Joana nimmt an Sabine Lisickis Workshop teil, obwohl ursprünglich Nele (Maria Müller) vorgesehen war - was bei Nele für Frust sorgt und sie dazu bringt, Sabine spontan zu einem Match herauszufordern.

"Ich habe tatsächlich schon damals die allererste Folge von AWZ gesehen! Und wir sind auf dem Tennisplatz und das ja ist mein zu Hause. Ich liebe die Herausforderung", sagt Lisicki über ihre kleine Gastrolle. Produziert wird "Alles was zählt" von UFA Serial Drama.