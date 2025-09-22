Knapp zwei Wochen vor dem Start der neuen "Promi Big Brother"-Staffel hat Sat.1 weitere Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Realityshow bekanntgegeben. Mit dabei ist auch Michael Naseband, der für den Privatsender lange als Ermittler in der Vorabendserie "K11" zu sehen war. Für den 60-Jährigen ist es zugleich der erste Ausflug in die Reality-Welt. "Ich habe großen Respekt vor der Aufgabe und der Zeit dort und bin selbst gespannt, wie ich mit der Situation umgehe", so Naseband.

Ebenfalls mit dabei ist Schlagersänger Achim Petry, seines Zeichens Sohn von Wolfgang Petry - auch wagt sich nun erstmals aufs Reality-Terrain. "Ich will dazulernen und neue Eindrücke gewinnen, an meine Grenzen gehen und einfach nur Spaß haben", sagt Petry über seine Beweggründe. "Der soziale Aspekt und das Zusammenleben könnten für mich die größte Herausforderung werden."

Darüber hinaus setzt Sat.1 aber auch auf Reality-erprobtes Personal. So wird Christina Dimitriou - bekannt aus "Temptation Island" - ebenso bei "Promi Big Brother" einziehen wie Laura Blond, deren Reality-TV-Karriere bereits 2019 bei "Love Island" startete, ehe Auftritte bei "Are You The One?", "Kampf der Realitystars", "CoupleChallenge" und "Beauty & The Nerd" folgten. Ebenfalls in der neuen Staffel am Start: Social-Media-Star Karina2you, die über acht Millionen Fans auf TikTok erreicht. Bereits bestätigt war, dass "Bachelor" Andrej Mangold und Sarah-Jane Wollny an der Show teilnehmen werden.

Sat.1 wird "Promi Big Brother" ab dem 6. Oktober zwei Wochen lang ins Programm nehmen. Der Einzug der Promis erfolgt allerdings schon zwei Tage früher - zu sehen beim Streamingdienst Joyn, wo es außerdem neben dem 24/7-Livestream auch noch eine Countdown-Show zu sehen geben wird (DWDL.de berichtete).