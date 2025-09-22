Heino Ferch verstärkt ab sofort die RTL-Krimireihe "Morden auf Öd", das hat der Sender jetzt bestätigt. Ferch wird ab dem dritten Film der Reihe an der Seite von Paula Kalenberg und Max Hubacher zu sehen sein, er spielt die Rolle des charismatischen Archivars Tom Mendt. Die neue Figur soll "zwischen Inselmythos und Ermittlungsarbeit eine neue Schlüsselrolle" spielen, so die Ankündigung des Senders.

Neben den Ermittlern Maja Stein (Kalenberg) und Klaus Hansen (Hubacher) soll die Rolle des Archivars zu einem dritten Fixpunkt ausgebaut werden. Seit Anfang September laufen die Dreharbeiten zu zwei weiteren Filmen der Reihe. Die zuständige Produktionsfirma 307production dreht noch bis Ende Oktober auf Fehmarn sowie in Hamburg und Umgebung.

Das Drehbuch zu Film drei stammt von Holger Karsten Schmidt und zu Film vier von Mathias Klaschka. Regie führt in beiden Fällen Ole Zapatka. Produziert wird "Morden auf Öd" von Simone Höller, ausführende Produzentin ist Polli Elsner. Als Executive Producer Fiction fungiert Nico Grein, die Redaktion verantwortet Greta Gilles unter der Leitung von Hauke Bartel, Bereichsleiter Fiction RTL Deutschland.

Als RTL im Frühjahr die ersten beiden Filme der Reihe ausgestrahlt hat, sahen rund zweieinhalb Millionen Menschen zu. Während damit insgesamt sehr gute Marktanteile im zweistelligen Bereich drin waren, wurden in der klassischen Zielgruppe nur etwas mehr als 6 Prozent gemessen.

Und so beschreibt RTL die kommenden Filme der Reihe inhaltlich: Zwischen kriminalistischer Spannung, nordisch-schrägem Humor, einer feinen Prise Romance und atmosphärischen Landschaftsbildern wächst das Trio in den neuen Filmen weiter zusammen – fachlich, persönlich und mit noch mehr Öd-Charme. Maja, die als analytische Ermittlerin vom Festland mindestens noch ein halbes Jahr bleiben muss, stößt immer wieder auf die Eigenheiten der Insel und muss sich mit ihrem wortkargen Kollegen Klaus arrangieren. Zwischen den beiden gegensätzlichen Ermittlern knistert es leise, aber beständig, während die gemeinsame Arbeit zu tiefem, unausgesprochenem Vertrauen führt.