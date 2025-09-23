Neue Aufgaben für Moovie-Geschäftsführerin Laura Machutta: Die Produzentin wird zusätzlich zu ihrer bisherigen Aufgabe auch neue Head of Production und Geschäftsführerin der Constantin Film Produktion. Damit verantwortet sie ab sofort die gesamte Herstellungsleitung der Constantin Film. Tim Greve verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch. Die Geschäftsführung der Constantin Film Produktion besteht künftig aus Machutta, Alicia Remirez, Gero Worstbrock und Norbert Hermannstädter.

Oliver Berben, Vorstandsvorsitzender der Constantin Film, sagt: "Von ganzem Herzen freue ich mich, dass Laura diese große Aufgabe übernehmen wird. Sie vereint alles, was wir für die Zukunft der Constantin Film brauchen: ein untrügliches Auge für Details, ein feines Gespür für kreative Talente, sowie die besondere Fähigkeit, Menschen zu begeistern, zu verbinden und gemeinsam Großes zu erreichen. Mit ihrer Leidenschaft, ihrer Offenheit und Klarheit wird sie unsere Produktionen in den nächsten Jahren entscheidend prägen. Zugleich bedanke ich mich bei Tim Greve, der die Herstellungsleitung in den vergangenen Jahren mit großem Engagement und sicherer Hand begleitet hat und wünsche ihm für die Zukunft alles Gute."

Und Laura Machutta selbst sagt zu ihrem neuen Job: "Ich freue mich sehr auf diese spannende neue Aufgabe und insbesondere auf die Zusammenarbeit mit den herausragenden Kolleginnen und Kollegen. Gemeinsam werden wir die besten Filme und Serien realisieren und die Vision des Unternehmens weiterentwickeln. Ich sehe die Constantin Film als ein außergewöhnliches Unternehmen und ich bin Oliver Berben sehr dankbar für das entgegengebrachte Vertrauen."

Laura Machutta hat Film- und Fernsehproduktion an der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf studiert, schon während dieser Zeit war sie bei der Moovie im Bereich der Herstellungsleitung tätig und betreute seit 2013 zunächst als Projektkoordination, Produktionsleiterin und später als Herstellungsleiterin verschiedene Produktionen. Aktuell entwickelt Machutta eigene Projekte als Produzentin, unter anderem die Verfilmung des Romans "Der Zopf meiner Großmutter" (MBB-gefördert) und "Wo ich bin, ist vorne" über Frauen im Rotlichtmilieu (MOIN-gefördert). Neben ihrer neuen Aufgabe wird Machutta an der Seite von Friedrich Radmann auch weiterhin die Produktionsfirma Moovie leiten.