ProSiebenSat.1 und Disney haben sich auf eine ungewöhnliche Zusammenarbeit verständigt. Die neue Dailysoap "Die Cooking Academy" wird ab Oktober nicht nur bei ProSieben und Joyn zu sehen sein, sondern auch bei Disney+ - und das nicht mit Verzögerung, sondern noch vor der TV-Ausstrahlung.

Konkret wird Disney+ ab dem 2. Oktober und danach immer freitags jeweils fünf Folgen der "Cooking Academy" als Preview zeigen. Parallel dazu werden die Episoden auch im Bezahlbereich des ProSiebenSat.1-Streamers Joyn zum Abruf bereitgestellt. Im Anschluss an die lineare Ausstrahlung ist "Die Cooking Academy" indes mit insgesamt 120 Folgen zusätzlich kostenlos auf Joyn zu sehen.

"Wir freuen uns, mit unserem langjährigen Partner ProSiebenSat.1 neue Wege gehen zu können und unseren Kundinnen und Kunden diese hochwertigen, deutschen Inhalte bereits vor der regulären TV-Ausstrahlung kontinuierlich zur Verfügung zu stellen", so Simon Bathe, VP Content Sales & Acquisitions bei Walt Disney GSA.

Bei ProSieben wird "Die Cooking Academy" - produziert von ITV Studios Germany - ab dem 6. Oktober montags bis freitags um 18:00 Uhr zu sehen sein. Einen ersten Vorgeschmack liefert der Sender außerdem schon am Donnerstag, den 1. Oktober: An diesem Abend wird ProSieben im Anschluss an "The Voice of Germany" ab 23:00 Uhr bereits die ersten beiden Folgen zeigen (DWDL.de berichtete).

Die neue Serie erzählt die Geschichte der jungen Köchin Irini (Lara Kimpel), die an der renommierten Cooking Academy die hohe Kunst der Sterneküche erlernt. Dort erwartet sie allerdings nicht nur harte Konkurrenz, sondern auch ein unerwartetes Gefühlschaos zwischen Chris (Brian Rosenkranz) und Rafael (Louis J. Wagenbrenner). Schulleiterin Felicitas Eichen (Simone Hanselmann) kämpft indes darum, die Cooking Academy trotz finanzieller Engpässe erfolgreich weiterzuführen - und gleichzeitig ihre kriselnde Ehe mit dem Sternekoch Alexander Eichen (Matthias Brüggenolte) zu retten.