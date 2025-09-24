RTL wird demnächst eine Show ins Programm nehmen, in der sich alles rund um "Pumuckl" drehen wird. Zwei Ausgaben von "Die Pumuckl-Show" werden noch im Oktober in den Kölner EMG-Studios aufgezeichnet. Unklar ist bislang noch, wer durch die Show führen wird und wann das Format bei RTL zu sehen sein wird. Denkbar ist aber ein Ausstrahlungstermin irgendwann im Winter, wenn auch die zweite Staffel von "Neue Geschichten vom Pumuckl" bei RTL+ zurückkehrt.

Schon vor mehr als einem Jahr hatte RTL die Serie, die 2023 zu einem Überraschungs-Hit wurde, verlängert. Darüber hinaus wurde auch die Produktion eines "Pumuckl"-Kinofilms angekündigt, der am 30. Oktober erscheint. Es wird also ein voller "Pumuckl"-Herbst/Winter. Unabhängig von RTL hat Beta Film bekanntlich auch ein Videospiel rund um den Kobold mit den roten Haaren entwickeln lassen - auch das soll noch rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft erscheinen (DWDL.de berichtete).

Zur jetzt in Aussicht gestellten Show gibt’s noch wenige Informationen. Der Ticketseite kann man entnehmen, dass eine Mischung aus Gameshow und den typischen "Pumuckl"-Geschichten geplant ist. "Während im Studio drei Prominente in verschiedenen Quiz-Games aus der ‘Pumuckl’-Welt um den Sieg kämpfen, beobachtet Pumuckl alles aus seiner eigenen Regie, die ihm unser Moderator direkt ins Studio gebaut hat", so die Beschreibung.

Demnach mischt sich der Kobold immer wieder auch selbst in die Show ein - es dürfte spannend zu sehen sein, wie RTL das genau umsetzt. Der Kobold wird für das Studiopublikum und die Promis nämlich nicht zu sehen sein, sondern nur für die Zuschauerinnen und Zuschauern an den TV-Geräten. Seinen Schabernack sollen aber auch die Teilnehmenden vor Ort im Studio spüren.