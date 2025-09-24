Der RTL-Dauerbrenner "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" bekommt eine neue Produzentin. Nach einer Interimsphase übernimmt übernimmt Katja Bäuerle ab sofort die Aufgabe von Dominique Moro, wie die Produktionsfirma UFA Serial Drama mitteilte. Moro wird sich demnach innerhalb der UFA beruflich neu orientieren und gibt ihre Position daher ab. Nach über zehn Jahren bei "GZSZ" - erst im Story-Department, als Creative Producerin und zuletzt als Produzentin - soll sie der Serie und dem Team aber "weiterhin verbunden", heißt es.

"Die Serie, vor allem aber die Menschen dahinter, sind mir über die Jahre sehr ans Herz gewachsen. Nach persönlichen Veränderungen habe ich entschieden, meine Rolle innerhalb der UFA anzupassen", sagte Dominique Moro.

Ihre Nachfolgerin kennt sich mit seriellem Erzählen bestens aus. Neben verschiedenen Producer-Stationen bei "Hinter Gittern", "Alles was zählt", "Unter uns" sowie bei der australischen Serie "Neighbours" in Australien, war Katja Bäuerle auch in übergeordneten Themen bei der UFA unterwegs und gründete unter anderem das Green Team, bevor sie Creative Responsibility Managerin wurde. 2024 war sie kurzzeitig Geschäftsführerin des Erich Pommer Instituts, bevor sie im Dezember bei der UFA zu ihren Wurzeln im Daily-Business zurückkehrte.

"Für mich sind fiktionale tägliche Serien die Königsdisziplin, eine tägliche Herausforderung zwischen Wiedererkennbarkeit und Weiterentwicklung, Wohlfühlfernsehen und erzählerischer Verantwortung, linearem Lagerfeuer und On-Demand-Must-Have", so Bäuerle. "Ich freue mich sehr über die Chance die produzentische Verantwortung für diese ikonische Serie übernehmen zu dürfen und zusammen mit dem fantastischen Team, das dieses Format teilweise schon seit Jahrzehnten erfolgreich gestaltet, 'GZSZ' durch die nicht nur für unsere Branche anspruchsvollen Zeiten und in die Zukunft zu führen."

Markus Brunnemann, Geschäftsführer von UFA Serial Drama, attestierte der neuen "GZSZ"-Produzentin "viel Engagement, Herzblut und Kompetenz" und erklärte: "Ich bin überzeugt, dass sie das Format mit großer Sorgfalt und ihrer eigenen Handschrift weiterentwickeln wird." Dominique Moro wiederum habe der Serie "viel Leidenschaft und Expertise geschenkt", so Brunnemann. "Wir sind sehr froh, dass sie uns mit ihrer Kreativität und Erfahrung weiterhin unterstützend zur Seite stehen wird."